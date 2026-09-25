Охорона праці та ESG — як підготувати бізнес. Олег Кисловський, начальник відділу охорони праці Smart Solutions

Європа справді пригальмувала частину ESG-регулювання, і для багатьох компаній це схоже на перепочинок. Але бізнес, який працює з міжнародними банками, інвесторами або великими замовниками, уже сьогодні бачить іншу реальність: охорону праці перевіряють як доказ того, що система управління взагалі працює.

Чи справді ESG-вимоги стали м’якшими

У лютому 2026 року ЄС ухвалив зміни до CSRD та CSDDD у межах Omnibus I. Для CSRD поріг підвищили до компаній із понад 1000 працівників і чистим річним оборотом понад 450 млн євро. Менші підприємства в ланцюгах постачання отримали захист від надмірних запитів даних: від них не можна вимагати більше, ніж передбачатимуть добровільні стандарти звітності. Рішення Ради ЄС

Строки CSDDD також посунули. Держави ЄС мають застосовувати основні правила належної перевірки з 26 липня 2029 року. Для українського бізнесу масштаб прямого регуляторного впливу справді став меншим. За оцінкою YouControl, станом на липень 2026 року 46 українських компаній відповідали кількісним параметрам оновленої CSRD, хоча сама відповідність цим показникам ще не означає автоматичного обов’язку звітувати за правом ЄС. Директива ЄС 2026/470 Дослідження YouControl

Та з практичного боку важливіше інше. Звітність можна відкласти, вимоги до керованості ризиків залишаються в угодах, кредитних процедурах і закупівлях. Саме тут ESG-вимоги продовжують приходити до компанії без очікування наступного дедлайну в Брюсселі.

Через які канали бізнес уже відчуває тиск

Регуляторний канал зараз справді став повільнішим. Натомість фінансування та контракти рухаються своїм темпом. IFC Performance Standard 2 передбачає безпечні й здорові умови праці, а в актуальній екологічній і соціальній політиці ЄБРР питання охорони здоров’я та безпеки деталізує Performance Requirement 4.

Для компанії, що залучає міжнародне фінансування, це означає дуже приземлені речі. Аудитору потрібні декларації про культуру безпеки, журнали, процедури, розподіл відповідальності, дані про інциденти та підтвердження коригувальних дій. Аналогічно працюють вимоги великих європейських замовників, які оцінюють постачальників через EcoVadis, Sedex та власні анкети.

Тому головна зміна 2026 року полягає у формі тиску. Частина обов’язкової ESG-звітності відсунута, але EHS, тобто environmental, health and safety, дедалі частіше стає умовою доступу до грошей і контрактів.

Чому охорону праці так складно намалювати на папері

Охорона праці зручна для зовнішньої перевірки саме тому, що залишає слід. Політика може виглядати переконливо, однак аудитор швидко бачить, чи проводили навчання, хто відповідає за ділянку, коли закрили порушення, що сталося після інциденту і чи змінився ризик після вжитих заходів.

У воєнних умовах ця логіка стає ще жорсткішою. Старі інструкції часто не враховують релокацію, резервне живлення, змінені маршрути евакуації, укриття, роботу підрядників або нове обладнання. Компанія може мати товсту папку наказів і водночас не мати системи, яка витримає реальну аварійну ситуацію.

Саме тут формується розрив між формальним комплаєнсом і операційною стійкістю. Перший можна швидко дописати. Другу видно лише в послідовності рішень, документах і поведінці людей.

Що перевірити в системі охорони праці вже зараз

Актуальність документів. Політики, накази та інструкції мають відповідати нинішнім приміщенням, обладнанню, графікам, укриттям і маршрутам евакуації. Персональну відповідальність. Для кожної ділянки та процесу потрібна конкретна посадова особа замість розмитої формули про керівників підрозділів. Цикл роботи з порушеннями. Виявлення має переходити у фіксацію, призначення відповідального, строк усунення та повторну перевірку. Підрядників і залучений персонал. Люди, які працюють на майданчику, мають бути охоплені правилами EHS незалежно від того, чи є вони штатними працівниками. Показники динаміки. Частота та тяжкість травматизму, небезпечні події, навчання, результати аудитів і частка закритих коригувальних дій показують, чи система реально зменшує ризик.

Це базова рамка, але саме її зазвичай найважче зібрати за кілька днів перед перевіркою. Дані повинні мати історію, відповідальні особи мають розуміти свої ролі, а коригувальні дії повинні бути завершені до того, як аудитор попросить докази.

ESG-вимоги дали бізнесу вікно для підготовки

Я б дивився на нинішню паузу як на додатковий час для наведення ладу. Компанії, які використають його для побудови робочої EHS-системи, прийдуть до переговорів із банком, інвестором чи замовником уже з доказовою базою.

Ті, хто чекатиме нового обов’язкового дедлайну, можуть отримати ті самі вимоги значно раніше, тільки з іншого боку столу. І тоді ціна питання вимірюватиметься доступом до фінансування, контракту або програми відбудови.