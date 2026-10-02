Технологічний експорт України — Валерій Яковенко CEO DroneUA про глобальні партнерства

Країна може експортувати продукт. А може — власну технологічну спроможність. У першому випадку вона отримує окремий контракт. У другому — створює довгострокову економічну взаємодію, де цінність формують не лише готовий виріб, а й експертиза, виробничі компетенції та здатність розвивати нові рішення.

Для України це означає можливість перейти від окремих експортних контрактів до довгострокових технологічних партнерств.

Основа для такого підходу вже є. За останні роки в Україні сформувався сектор, який володіє не лише технологічними рішеннями, а й досвідом їх швидкої розробки, тестування та адаптації до реальних потреб.

Експорт технологій починається за межами готового продукту

У традиційній моделі компанія виходить на зовнішній ринок із готовим продуктом і шукає покупця. У технологічному бізнесі цінність значно ширша за готовий виріб.

Її формує система компетенцій навколо продукту: інженерні рішення, програмне забезпечення, виробничі процеси та здатність адаптувати технологію до конкретних потреб. Українські компанії можуть переходити від ролі постачальника готового рішення до ролі технологічного партнера.

Формати можуть бути різними: спільні виробництва, ліцензування технологій, сервісні моделі, навчання команд та інтеграція в міжнародні виробничі ланцюги. У такій моделі Україна експортує не лише продукт, а й компетенцію створювати та розвивати технології.

Від експорту до присутності на ринку

Наступний рівень технологічного експорту — не просто продати продукт, а стати частиною виробничих і технологічних процесів іншої країни. Така присутність відкриває доступ до локальних партнерів, нових каналів збуту, виробничої кооперації та подальшого розвитку продукту.

Це вже інша модель міжнародного бізнесу. Компанія не просто відвантажує продукцію на зовнішній ринок, а забезпечує довгострокову присутність у його ланцюгах створення вартості.

Для України така присутність має особливе значення. Що більше українських технологічних компаній стають частиною міжнародних виробничих процесів, то складніше сприймати країну лише як постачальника окремих продуктів. Так Україна може посісти стійке місце у глобальних ланцюгах створення вартості.

Технології як інструмент міжнародного впливу

У світовій економіці довгострокову перевагу отримують не лише країни з доступом до критичних ресурсів. Енергетика, фінанси, природні ресурси та інфраструктура десятиліттями були основою міжнародного впливу. Сьогодні дедалі важливішим ресурсом стають технології.

Їхня особливість у тому, що навколо них формуються спільні компетенції, стандарти та виробничі процеси. Якщо технологія інтегрована у продукт, виробництво або інфраструктуру іншої країни, її значення вже не обмежується вартістю конкретного контракту. Виникає економічна взаємозалежність.

Для України це можливість формувати довгострокові зв’язки з іншими країнами не лише через традиційні дипломатичні інструменти, а й через реальну бізнесову та технологічну кооперацію.

Технологічна дипломатія в такому розумінні — це не просто представлення українських розробок за кордоном. Це створення моделей партнерства, у яких українські технології та компетенції стають частиною економічних процесів країн-партнерів.

Український досвід як конкурентна перевага

Українські технологічні команди сформували компетенцію швидкої розробки, тестування та адаптації рішень до реальних потреб. Завдяки постійному практичному застосуванню та швидкому зворотному зв’язку цикл від розробки до випробування й удосконалення технологій в Україні часто був значно коротшим.

Для міжнародного ринку важливий не лише кінцевий продукт, а й швидкість. Партнер отримує доступ не просто до готової технології, а до команди, здатної її розвивати, модифікувати та створювати наступні покоління рішень. Це дає українській компанії сильнішу позицію на міжнародному ринку, ніж конкуренція лише за ціною готового виробу.

Від експортної виручки до стратегічної присутності

Для України питання технологічного експорту зрештою полягає в тому, яку позицію ми хочемо посісти на глобальному ринку. Можна залишатися постачальником готової продукції й конкурувати за окремі контракти. А можна будувати модель, у якій українські технології інтегровані у продукти, виробництва та бізнес-процеси міжнародних партнерів.

У другому випадку змінюється і цінність експорту для країни. Це вже не лише валютні надходження, а й доступ до нових ринків, міжнародна виробнича кооперація, довгострокові бізнес-зв’язки та нові можливості для масштабування.

Технологічне партнерство може стати для України таким самим інструментом міжнародного впливу, яким для інших держав десятиліттями були енергетика, фінанси або сировинні ресурси.

Але для цього недостатньо лише збільшувати обсяги технологічного експорту. Важливіше створити модель, у якій українські компетенції стають частиною глобальних технологічних систем.