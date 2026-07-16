Договір на спецтехніку — як купити без ризиків. Поради Катерини Романюк, менеджерки з розвитку проєктів Autoline Machineryline Agriline Linemedia

Купуєш екскаватор за мільйон, а продавець запевняє, що договір не потрібен, адже ви вже домовилися. Або пропонує використати типовий шаблон договору з інтернету на одну сторінку. А через місяць виявляється, що техніка в заставі, VIN-код змінений, а митні документи містять недостовірні дані. Розбираємось, як оформити купівлю так, щоб у майбутньому уникнути неприємних наслідків.

Навіщо взагалі цей документ?

Без договору ви фактично лише віддали гроші та отримали техніку. Юридично не сталося нічого. Поставити техніку на облік не вийде, податкова не визнає витрати та може застосувати штрафні санкції, а якщо щось піде не так — доводити угоду буде нічим.

Договір купівлі-продажу підтверджує головне: техніка тепер ваша, ви за неї заплатили, продавець мав право продавати. Це ваша страховка від проблем, а бюрократія тут ні до чого.

На практиці ми бачимо ту саму історію. Людина купила техніку з якимось напівлегальним папірцем, а тепер не може зареєструвати. Або згодом з'ясовується, що техніку вже продали комусь іншому. Або вона в розшуку. Гроші назад не повернеш — доказів угоди немає.

Коли договір обов'язковий

Формально закон вимагає його не завжди. На практиці — майже завжди.

Техніка, що реєструється в держорганах, іде без варіантів: будівельна, дорожня, аграрна, вантажна. Без договору просто не зареєструєте. Купівля між компаніями чи ФОП — договір тут первинний бухгалтерський документ, немає його, і витрати не визнають. Техніка з-за кордону йде в парі з митними документами. Вживана техніка без договору — це придбання з високими ризиками, адже саме договір підтверджує законність її походження та фіксує технічний стан на момент укладення угоди.

Теоретично можна обійтись без договору для дрібної техніки, яка не реєструється і працює на закритій території. Але навіть тоді краще оформити. Простіше кажучи, оформлюйте завжди.

Чому шаблон з інтернету не годиться?

Типовий шаблон на спецтехніку не працює: у неї свої нюанси — навісне обладнання, комплектація, реальний технічний стан. Універсальний договір з першого сайту в гуглі тут не підійде.

Предмет договору — місце, де деталі вирішують усе. Повна назва, марка, модель, рік випуску, VIN або серійний номер, комплектація. Екскаватор — перелічуйте ковші, трактор — вписуйте причіп чи плуг. Чим детальніше, тим менше приводів для спорів потім.

Право власності продавець підтверджує письмово: він власник, техніка не в заставі, не під арештом, не в розшуку. Немає цього пункту — матимете проблему, щойно з'явиться справжній власник або банк. Далі — ціна, валюта, курс, форма оплати і графік платежів. Передача обов'язково через акт приймання-передачі: без нього немає доказу, що ви отримали саме цю техніку саме в такому стані.

Які документи збирати

Від продавця вам потрібні документ на право власності, техпаспорт або свідоцтво про реєстрацію, паспорт та ІПН для фізособи або установчі документи для компанії, акт зняття з обліку. Від покупця — паспорт, ІПН та установчі документи для компанії. Додатково завжди беріть акт приймання-передачі, платіжні документи і сертифікати відповідності для нової техніки.

Окрема тема — техніка з-за кордону. Зараз багато техніки завозять з ЄС, і саме тут ховається найбільше сюрпризів: неповний пакет документів, підроблені папери, техніка, оформлена як запчастини. Вимагайте митну декларацію, підтвердження розмитнення та історію походження. Без цих паперів легально користуватись технікою не вийде.

І окремо перевіряйте повноваження того, хто підписує: наказ, довіреність, статут. Якщо людина підписує за компанію без права на це, договір потім легко оскаржити.

Чи потрібен нотаріус?

Ні, для спецтехніки нотаріус не обов'язковий, досить простої письмової форми. Але його варто залучити, коли сума велика, коли йдеться про кредит чи лізинг, коли продавець незнайомий і угода викликає сумніви, або коли на цьому наполягає інша сторона. Нотаріус коштує грошей, зате перевіряє документи, підтверджує особи й фіксує угоду — потім щось доводити набагато простіше.

Що перевірити до передачі грошей

Право власності: попросіть показати попередній договір або свідоцтво. Продавець не може підтвердити, що він власник — від укладення угоди краще відмовитися. Обтяження перевірте через відкриті реєстри на предмет застав і арештів. VIN і серійний номер мають збігатися з документами. Перебиті або нечитабельні номери можуть свідчити про незаконне походження техніки, тому навіть суттєва знижка не повинна бути підставою для укладення такої угоди.

Технічний стан дивіться вживу. Живий огляд важливіший за будь-які фото і відео. На фото дефектів не видно, відео можна зняти під потрібним кутом. А от як техніка заводиться, як тягне гідравліка, чи є підтікання — це видно тільки на місці. Приїжджайте самі або наймайте незалежного експерта.

І окремо про ціну. Помітно нижча за ринок — не поспішайте радіти і купувати, а копайте документи глибше.

Після покупки

Кілька залізних правил від команди Machineryline, які варто виконати одразу після угоди:

зафіксуйте стан техніки на відео прямо під час передачі — це доказ, у якому вигляді ви її отримали

платіть офіційно через банківський переказ, чек або квитанцію, бо наполягання на готівці без документів має насторожити

перевірте продавця через відкриті реєстри: чи не в банкрутстві, чи немає боргів

не купуйте техніку без повного пакета документів, навіть якщо ціна дуже приваблива

складайте індивідуальний договір замість шаблону і обов'язково прописуйте порядок вирішення спорів

Техніка без паперів може створити значні проблеми у майбутньому: її неможливо буде зареєструвати або законно продати, а податкові органи можуть вимагати підтвердження джерела її походження.

Договір на спецтехніку економить нерви й гроші

Договір на спецтехніку захищає вас, і це головна причина не сприймати його як пусту формальність. Без нього ви беззахисні перед будь-якою проблемою. Не шкодуйте день на перевірку документів і складання нормального договору. Це завжди дешевше, ніж рік у судах або втрачена техніка разом із грошима. А якщо сумніваєтесь — залучіть юриста. Його гонорар менший за ціну помилки в угоді на мільйон.