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ДНК аналіз у війні — як захистити дані і зрозуміти висновок
Медцентр

ДНК аналіз у війні — як захистити дані і зрозуміти висновок

Експерт пояснює, коли потрібен генетичний профіль, як правильно здати тест і захистити дані під час війни та в цивільному житті.

Юрій Леонов
Юрій Леонов

завідувач генетичної лабораторії «СОВА ГЕНЛАБ», генетик відділу молекулярно-біологічних досліджень медичного центру CMC MED

Дата публікації:
4 серпня 2026 18:58
ДНК-аналіз у війні — поради генетика Юрія Леонова про ідентифікацію та захист даних
ДНК-аналіз у війні. Фото: колаж Новини.LIVE

У цій війні буває, що людину можна встановити лише за ДНК, і це звучить жорстко, але працює. Поясню простими словами, що таке генетичний профіль, коли він потрібен і як правильно пройти тест. Він не прибирає біль, зате прибирає туман.

Коли генетичний профіль справді потрібен

Генетична ідентифікація людини зазвичай потрібна у двох ситуаціях. Перша стосується спорідненості, коли треба підтвердити батьківство, материнство або родинний звʼязок дальших рівнів. Друга повʼязана з підтвердженням особи, якщо інші ознаки не дають надійної відповіді, наприклад після травми, пожежі або втрати документів.

Точність тримається на процедурі так само, як і на технологіях. Важливі чистий відбір, маркування, збереження і контроль передачі матеріалу, а також захист даних. У посібнику INTERPOL DVI Guide версії 2023 ДНК аналіз названо одним із первинних методів ідентифікації поряд із відбитками пальців та стоматологічним порівнянням.

ДНК тести для військових і в умовах війни

Під час бойових дій тіла можуть бути сильно пошкоджені, тому візуальне упізнання стає неможливим. ДНК профілювання допомагає підтвердити, хто саме загинув, і повертає імʼя родині. Для зниклих безвісти зіставляють профілі близьких із даними невпізнаних осіб, а додаткові відомості дозволяють скоротити коло пошуку.

МКЧХ повідомляв, що станом на кінець липня 2025 року сімʼї з обох боків лінії фронту подали понад 146 тисяч заяв щодо людей, з якими втратили звʼязок. У серпні 2025 у публічних матеріалах МКЧХ згадувалося 154 200 відкритих справ. Масштаб цієї роботи пояснює, чому дисципліна відбору важлива не менше, ніж прилади в лабораторії.

Батьківство і спорідненість без міфів

Для тесту на батьківство найкраще мати зразки дитини, матері та ймовірного батька, хоча дослідження можливе і без одного з учасників. Лабораторія аналізує стандартні маркери, після чого обчислює статистичну ймовірність. У разі підтвердження у висновку зазвичай бачать 99,99 відсотка і вище, а при виключенні результат трактується як повне.

Абсолютні 100 відсотків у таких звітах не ставлять з математичних причин, бо модель спирається на частоти алелей у популяції. Для спорідненості другого і третього ступеня, наприклад для братів і сестер або для дідусів та онуків, частіше трапляється невизначена зона. Тут рятує додатковий родич у тесті, бо він підсилює доказовість і зменшує простір для хибних трактувань.

Кроки, які зменшують ризик помилки

Найчастіше проблеми зʼявляються на старті, коли зразок беруть поспіхом або з порушенням інструкції. Один дотик до тампона, вологий пакет чи переплутаний підпис здатні зіпсувати матеріал і подовжити час очікування.

  1. Оберіть формат дослідження, приватний або процесуальний, і одразу уточніть вимоги до відбору та доставки.
  2. Не їжте і не пийте щонайменше годину перед мазком, не торкайтеся робочої частини тампона руками.
  3. Підпишіть конверт читабельно, зафіксуйте дату і час, тримайте зразок сухим та закритим.
  4. Якщо стандартний мазок недоступний, узгодьте альтернативний матеріал із лабораторією до відбору.
  5. Попросіть коротке розʼяснення до висновку, щоб розуміти межі результату і наступні дії.

Найчастіше беруть букальний епітелій з внутрішнього боку щоки. Коли це неможливо, інколи підходять волосся з цибулиною, зубна щітка, нігті, жувальна гумка або плями біологічних рідин на тканині. Дослідження у Scientific Reports у 2024 році показувало, що деградований матеріал теж може давати профіль, але дисципліна відбору і зберігання лишається вирішальною.

Приватність, етика і межі застосування

Генетичні дані належать до чутливої категорії, тому їх збір і використання мають бути законними та контрольованими. Добрий стандарт це інформована згода, зрозуміла мета тесту і прозорі строки зберігання матеріалу. Якщо ці речі не пояснюють, краще шукати іншу установу.

Ярлики на кшталт "тест на зраду" часто підміняють суть, бо в реальності йдеться про експертизу слідів, де без правильної процедури будь-який висновок втрачає доказову вагу. Огляди у Forensic Science International: Genetics не раз підкреслювали, що швидкість має сенс лише там, де не економлять на якості, документації та захисті даних.

Що це означає

ДНК профілювання не замінює документів і свідчень, воно додає перевірюваний шар до картини. У війні цей шар інколи стає головним, бо повертає імена, знімає сумніви і допомагає родинам рухатися далі. Чи готові ми ставитися до цих даних з тією ж відповідальністю, з якою ставимося до життя людей?

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