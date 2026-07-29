Демографічна криза й економіка — чому реформи не спрацюють. Юрій Гаврилечко к.н. з держ.упр

Фізики, математики та фахівці з теорії самоорганізації добре знають одну особливість складних систем: не всі їхні параметри однаково важливі. Більшість можна роками змінювати, майже не помічаючи принципових наслідків. Але є окремі величини – їх називають керуючими параметрами, – які тримають систему в межах стійкості. Досить їм перетнути критичний поріг, і вся система починає жити за іншими законами: так вода перетворюється на пару, так вибухають наднові зорі, так функціонують і руйнуються екосистеми. Дедалі частіше мені здається, що для України таким керуючим параметром стала не інфляція, не державний борг, не курс гривні і не податки, а демографія.

Демографія як керуючий параметр системи

Подивімося на будь-яку сучасну економічну дискусію. Потрібно збільшити податкові надходження. Реформувати Пенсійний фонд. Залучити інвестиції. Підвищити продуктивність. Будувати житло. Реформувати освіту. Збільшити видатки на оборону. Усе це правильно – і майже ніхто не ставить простого запитання: хто саме має все це робити? А якщо й ставлять – то переважно згадують трудових мігрантів.

Економіка не існує сама по собі, вона не працює без людей, а якщо людей, здатних створювати додану вартість, стає дедалі менше, всі інші реформи починають нагадувати спробу розігнати автомобіль, у якого поступово закінчується пальне.

Один за п'ятьох — чи вистачає ресурсу на розвиток?

Ми взагалі неправильно описуємо сучасну економіку, коли кажемо, що один працюючий утримує одного пенсіонера. Насправді він утримує самого себе, дитину, пенсіонера – а через податки ще й фінансує оборону, освіту, медицину, інфраструктуру, судову систему, енергетику, місцеве самоврядування. Тобто вже сьогодні він працює не "за двох", а "за чотирьох". Але тут виникає питання, яке майже ніхто не ставить: для підтримання статус-кво цього ресурсу, може, ще й вистачить, а звідки взяти ресурс на розвиток? Адже розвиток – це завжди надлишок: саме надлишок фінансує нові дороги, нові технології, нові університети, нові виробництва, нову армію, нову економіку. Тобто один працюючий має виробити ресурс не лише для чотирьох, а ще й п'яту частину – майбутнє. Чи можливо це фізично?

Відповідь проста: ні. Навіть якщо працювати без вихідних. Тому всі розвинені країни давно перестали намагатися збільшити кількість праці й натомість збільшують її продуктивність: там працюють роботи, будують заводи без людей, вкладають величезні кошти у штучний інтелект, автоматизують майже кожну рутинну операцію. Сучасна економіка давно зрозуміла просту річ: людину масштабувати майже неможливо, а технології – можна.

Чому відтік саме молодих і освічених найнебезпечніший?

Найнебезпечніше для України навіть не скорочення населення саме собою. Небезпечніше те, що країна ризикує втратити насамперед тих, хто створює найбільшу додану вартість, – молодих, освічених, підприємливих, мобільних, тих, хто найкраще інтегрується у світову економіку. І тут вступає в дію те, що в теорії складних систем називають негативним зворотним зв'язком: менше молодих спеціалістів – менше виробництва – менше податків – менше інвестицій – менше можливостей – і, як наслідок, ще більше молоді виїжджає. Система починає сама прискорювати власне виснаження.

Саме тому демографія перестає бути соціальною проблемою і стає обмеженням для будь-якої економічної політики. Можна ідеально реформувати податкову систему, ухвалити найкращий інвестиційний кодекс, провести судову реформу, отримати ще десятки мільярдів міжнародної допомоги – але якщо економічно активне населення скорочується швидше, ніж зростає продуктивність праці, усі ці рішення поступово втрачають ефективність. Не тому, що вони неправильні, а тому, що змінюється сам керуючий параметр системи.

Чи вже перейшла Україна точку демографічного неповернення?

У нелінійній динаміці є поняття біфуркації – момент, після якого система вже не повертається до попереднього режиму роботи. Постає питання: чи не наближається Україна саме до такої демографічної точки, після якої навіть швидке економічне зростання вже не зможе компенсувати дефіцит людей?

Якщо це справді так, доведеться переглянути саму логіку державної політики. Сьогодні ми намагаємося реформувати економіку, тоді як, можливо, настав час зрозуміти інше: економіка вже не є головною змінною. Головною змінною стає людина – точніше, її кількість, якість, продуктивність і бажання пов'язувати власне майбутнє саме з Україною. А якщо так, усі без винятку державні програми – від житлової політики до освіти, від податків до оборони – варто оцінювати лише за одним критерієм: чи збільшують вони людський капітал країни, чи продовжують його скорочувати. Можливо, ми вже вступили в епоху, коли людський капітал перестав бути одним із ресурсів держави й став її головною валютою. І якщо ця валюта знецінюється, жодні фінансові резерви, кредити чи навіть окремі вдалі реформи самі по собі не гарантують довгострокової стійкості країни. У цьому й полягає зміна парадигми: демографія – не наслідок економіки, а її головна передумова.

Людській капітал як нова валюта держави і підприємства

Ця зміна валюти має цілком конкретний, приземлений вимір – не лише на рівні держави, а й на рівні окремого підприємства. Сьогодні роботодавець купує робочий час. Завтра йому дедалі частіше доведеться "купувати" сам людський капітал – не просто наймати, а утримувати, розвивати, навчати, лікувати, створювати гідні умови для життя. Бо втратити працівника поступово стає дорожче, ніж втратити обладнання: верстат можна замінити за тиждень, а фахівця з роками напрацьованого досвіду – часом не замінити жодним коштом.

Якщо прийняти цю логіку, демографія перестає бути статистикою і стає емісією:

народження дітей – це створення майбутньої економічної маси.

освіта – її капіталізація.

охорона здоров'я – підтримання ліквідності цієї маси.

міграція – міжнародний валютний переказ.

смертність працездатного населення – безповоротне списання активів із балансу країни.

Держави вже фактично конкурують між собою не так за інвестиції, як за людей. Кожен молодий спеціаліст, який виїжджає з країни, забирає із собою не лише диплом, а й частину майбутнього ВВП, майбутніх податків, майбутніх пенсій, майбутніх інновацій. Держави дедалі більше поводяться так, ніби між ними працює валютний ринок, тільки замість доларів на ньому торгують людьми.

Чи готова Україна конкурувати за людський капітал?

Майбутні війни дедалі менше будуть боротьбою за території і дедалі більше – боротьбою за людей: за їхню освіту, за їхню довіру, за їхню мотивацію, за їхнє бажання жити саме в цій країні. Бо той, хто контролює людський капітал, поступово починає контролювати й саму економіку. І тоді виникає, мабуть, головне питання: якщо людина стає новою валютою економіки, чи готові держави – і Україна зокрема – перестати ставитися до неї як до безкоштовного ресурсу?

Країни другої половини ХХІ століття конкуруватимуть уже не за нафту, газ чи рідкісноземельні метали, а за найдорожчий актив – людину. І межа, про яку йшлося на початку цієї колонки, – та сама точка біфуркації, після якої економічне зростання вже не рятує демографію, – можливо, є нічим іншим, як моментом, коли країна остаточно програє цю нову світову конкуренцію за людський капітал.

Переможуть ті держави, які першими зрозуміють просту річ: майбутня економіка – це вже не економіка грошей, а економіка людського капіталу, який сам стає новою світовою валютою.