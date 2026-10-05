Будівельний бум на заході України — Катерина Романюк — менеджерка з розвитку проєктів Linemedia

Війна змінила карту українського будівельного ринку. Поки в Києві кількість нових житлових комплексів падає через обстріли, Львів, Ужгород та Івано-Франківськ переживають будівельний бум. Розбираємось, що саме будують на заході і що це означає для тих, хто працює з будівельною технікою.

Які області стали центрами забудови?

Лідер очевидний. За підсумками 2025 року Львівщина прийняла в експлуатацію близько 1,07 млн квадратних метрів житла — помітно більше за сусідів. Далі Івано-Франківщина (594,8 тисячі), Закарпаття (496,8 тисячі), Волинь (близько 429 тисяч) та Рівненщина (близько 322 тисяч). За перше півріччя 2026-го Львівщина додала ще 501,5 тисячі квадратних метрів, на 5,2% більше, ніж торік. Сам Львів поступається за популярністю новобудов лише Києву: на місто припадає 12% пошукового попиту на первинне житло в Україні.

Але це не означає, що столиця росте тими ж темпами. У січні–липні 2026 року кількість нових ЖК із початком продажів у Києві впала на 40% у річному вимірі, вочевидь через загострення обстрілів. Саме цей контраст показує, куди змістився ринок. І будують на заході далеко не лише квартири: паралельно росте комерційна нерухомість, а найдинамічніше зростають склади й логістика. У 2024 році на склади припадала приблизно половина нової комерційної забудови в Україні, а попит на складські площі за рік подвоївся.

Чим особливий кейс Ужгорода?

Закарпаття заслуговує окремої уваги. Цікаво, що сама область будує переважно приватне житло: у першому кварталі 2026 року 69,2% зданої площі припало на одноквартирні будинки. А от Ужгород — це історія про багатоповерхівки. Із 2021 року місто здало понад 664 тисячі квадратних метрів житла, а з 2022-го ввели 83 багатоквартирні будинки. Для разового сплеску це забагато — йдеться про тривалу активність.

Ціни підтверджують попит. Станом на вересень 2026 року середня ціна первинного житла в Ужгороді — близько 54,8 тисячі гривень за квадратний метр, а за рік найбільше подорожчав економ-клас, одразу на 19%. А ще Закарпаття стало другим після Львівщини напрямком за кількістю релокованих підприємств, а це попит уже не лише на житло, а й на офіси, склади та виробничі приміщення.

Чому попит змістився саме на захід?

Причин кілька. Головна — безпека: нижчі ризики обстрілів дозволяють планувати довгострокові проєкти без страху простоїв. Друга — люди: західні міста прийняли величезну кількість переселенців, що підняло попит спершу на оренду, а згодом на нові проєкти. Разом із людьми переїхав бізнес: найбільше релокованих підприємств зафіксовано на Львівщині (24%), Закарпатті (14,5%) та Івано-Франківщині (8,3%), а таким компаніям потрібні ще й цехи, склади та офіси. Третя перевага — близькість до кордону з ЄС.

Важливий нюанс: пояснювати все лише війною було б спрощенням. Львів та Івано-Франківськ активно будували ще до 2022 року. Війна радше посилила вже наявний попит і змінила його географію.

Який парк техніки потрібен регіону?

Будівельна активність напряму впливає на потребу в техніці. Нові ЖК, приватна забудова, склади й цехи потребують різних машин — від мініекскаваторів і навантажувачів до самоскидів, кранів і бетонозмішувачів. Але завантаження по областях нерівномірне.

Кілька орієнтирів від Machineryline для тих, хто планує парк техніки під західні проєкти:

для приватної забудови вигідніша компактна універсальна техніка, яку можна легко переміщати між об'єктами

для великих ЖК і промислових майданчиків потрібна продуктивна техніка й ширший парк

для короткого проєкту частіше вигідніша оренда, тоді як за стабільного потоку замовлень власна техніка скорочує простої

Головне — не піддаватися ейфорії від загальних цифр. Те, що регіон у цілому будує більше, не означає рівномірного завантаження техніки в кожній області. Рішення про купівлю варто прив'язувати до конкретного портфеля проєктів і реального терміну окупності спецтехніки.

Захід України будує не лише житло, а нову економіку

Будівельний ринок заходу давно переріс просте закриття дефіциту житла. Сьогодні це одночасно житлові комплекси, приватні будинки, торгові центри, склади, виробництва й логістика. Регіон не просто приймає переселенців, а поступово нарощує власну економічну та міську інфраструктуру.

Для бізнесу це вікно можливостей, але з різними перспективами. Львівщина лідирує за масштабом, Ужгород показує тривалу стабільність, інші області мають свою динаміку. Виграє той, хто дивиться на конкретну область, сегмент і проєкт. Захід будує нову економіку, і місця в ній вистачить тим, хто мислить стратегічно.