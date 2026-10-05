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Чому Захід України став новим центром будівництва
Інвестиції

Чому Захід України став новим центром будівництва

Чому будівництво зміщується на захід України та яка техніка потрібна регіону. Аналіз Катерини Романюк із Linemedia.

Катерина Романюк
Катерина Романюк

менеджерка з розвитку проєктів Autoline, Machineryline та Agriline компанії Linemedia

Дата публікації:
5 жовтня 2026 22:00
Будівельний бум на заході України — Катерина Романюк — менеджерка з розвитку проєктів Linemedia
Будівництво на заході України. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ.

Війна змінила карту українського будівельного ринку. Поки в Києві кількість нових житлових комплексів падає через обстріли, Львів, Ужгород та Івано-Франківськ переживають будівельний бум. Розбираємось, що саме будують на заході і що це означає для тих, хто працює з будівельною технікою.

Які області стали центрами забудови?

Лідер очевидний. За підсумками 2025 року Львівщина прийняла в експлуатацію близько 1,07 млн квадратних метрів житла — помітно більше за сусідів. Далі Івано-Франківщина (594,8 тисячі), Закарпаття (496,8 тисячі), Волинь (близько 429 тисяч) та Рівненщина (близько 322 тисяч). За перше півріччя 2026-го Львівщина додала ще 501,5 тисячі квадратних метрів, на 5,2% більше, ніж торік. Сам Львів поступається за популярністю новобудов лише Києву: на місто припадає 12% пошукового попиту на первинне житло в Україні.

Але це не означає, що столиця росте тими ж темпами. У січні–липні 2026 року кількість нових ЖК із початком продажів у Києві впала на 40% у річному вимірі, вочевидь через загострення обстрілів. Саме цей контраст показує, куди змістився ринок. І будують на заході далеко не лише квартири: паралельно росте комерційна нерухомість, а найдинамічніше зростають склади й логістика. У 2024 році на склади припадала приблизно половина нової комерційної забудови в Україні, а попит на складські площі за рік подвоївся.

Чим особливий кейс Ужгорода?

Закарпаття заслуговує окремої уваги. Цікаво, що сама область будує переважно приватне житло: у першому кварталі 2026 року 69,2% зданої площі припало на одноквартирні будинки. А от Ужгород — це історія про багатоповерхівки. Із 2021 року місто здало понад 664 тисячі квадратних метрів житла, а з 2022-го ввели 83 багатоквартирні будинки. Для разового сплеску це забагато — йдеться про тривалу активність.

Ціни підтверджують попит. Станом на вересень 2026 року середня ціна первинного житла в Ужгороді — близько 54,8 тисячі гривень за квадратний метр, а за рік найбільше подорожчав економ-клас, одразу на 19%. А ще Закарпаття стало другим після Львівщини напрямком за кількістю релокованих підприємств, а це попит уже не лише на житло, а й на офіси, склади та виробничі приміщення.

Чому попит змістився саме на захід?

Причин кілька. Головна — безпека: нижчі ризики обстрілів дозволяють планувати довгострокові проєкти без страху простоїв. Друга — люди: західні міста прийняли величезну кількість переселенців, що підняло попит спершу на оренду, а згодом на нові проєкти. Разом із людьми переїхав бізнес: найбільше релокованих підприємств зафіксовано на Львівщині (24%), Закарпатті (14,5%) та Івано-Франківщині (8,3%), а таким компаніям потрібні ще й цехи, склади та офіси. Третя перевага — близькість до кордону з ЄС.

Важливий нюанс: пояснювати все лише війною було б спрощенням. Львів та Івано-Франківськ активно будували ще до 2022 року. Війна радше посилила вже наявний попит і змінила його географію.

Який парк техніки потрібен регіону?

Будівельна активність напряму впливає на потребу в техніці. Нові ЖК, приватна забудова, склади й цехи потребують різних машин — від мініекскаваторів і навантажувачів до самоскидів, кранів і бетонозмішувачів. Але завантаження по областях нерівномірне.

Кілька орієнтирів від Machineryline для тих, хто планує парк техніки під західні проєкти:

  • для приватної забудови вигідніша компактна універсальна техніка, яку можна легко переміщати між об'єктами
  • для великих ЖК і промислових майданчиків потрібна продуктивна техніка й ширший парк
  • для короткого проєкту частіше вигідніша оренда, тоді як за стабільного потоку замовлень власна техніка скорочує простої

Головне — не піддаватися ейфорії від загальних цифр. Те, що регіон у цілому будує більше, не означає рівномірного завантаження техніки в кожній області. Рішення про купівлю варто прив'язувати до конкретного портфеля проєктів і реального терміну окупності спецтехніки.

Захід України будує не лише житло, а нову економіку

Будівельний ринок заходу давно переріс просте закриття дефіциту житла. Сьогодні це одночасно житлові комплекси, приватні будинки, торгові центри, склади, виробництва й логістика. Регіон не просто приймає переселенців, а поступово нарощує власну економічну та міську інфраструктуру.

Для бізнесу це вікно можливостей, але з різними перспективами. Львівщина лідирує за масштабом, Ужгород показує тривалу стабільність, інші області мають свою динаміку. Виграє той, хто дивиться на конкретну область, сегмент і проєкт. Захід будує нову економіку, і місця в ній вистачить тим, хто мислить стратегічно.

Львів нерухомість інвестиції Україна Львівська область Ужгород будівництво логістика релокація

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