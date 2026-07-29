Промисловий дизайн дронів — як отримати держконтракт. Поради від CBDO Дмитра Кавицького

Два дрони лежать поруч на столі переговорів. Обидва виконують однакову задачу, обидва пройшли бойові випробування протягом місяців. Один має литий корпус з чіткими лініями роз'ємів, другий — зібраний вручну корпус із помітними слідами доопрацювання та припасування. Замовник ставить питання не про технічні характеристики чи дальність. Він питає просто: скільки одиниць на місяць ви здатні випускати з такою ж якістю?

Чому дизайн виробу сигналізує про можливості заводу, а не про естетику

Промисловий дизайн часто сприймають як фінішний шар — красиву оболонку поверх готової технології. Це глибока помилка у розумінні процесу. Для закупівельника охайний, стандартизований зовнішній вигляд виробу — непрямий, але надійний доказ того, що компанія здатна повторити цей результат тисячу разів поспіль з однаковою якістю, а не один раз у майстерні під керівництвом засновника.

Ручна збірка, припасування деталей напилком, індивідуальні відхилення від зразка до зразка — все це читається закупівельником не як окремий недолік конкретного виробу, а як критичний сигнал: серійне виробництво ще не побудоване, існує тільки процес створення одиничних прототипів. Замовник купує не одну техніку. Він купує спроможність отримувати однакові одиниці роками під час виконання довгострокового контракту.

Що означає уніфікованість зовнішнього вигляду для контролю якості

Литий корпус, стандартизовані кріплення, однакове розташування елементів управління від партії до партії — це не естетичний вибір дизайнера та його художня концепція. Це прямий наслідок того, що виробничий процес формалізований на рівні технологічних карт: існує прес-форма, існує повна технологічна документація, існують допуски, які перевіряються на кожному етапі складання.

Коли зовнішній вигляд виробу помітно відрізняється від екземпляра до екземпляра — один з більшим проміжком, другий з меншим — це видає відсутність саме цієї формалізації та контролю. Замовник це зчитує миттєво, навіть не формулюючи проблему словами: якщо корпус виглядає щоразу трохи інакше, то й електроніка всередині, ймовірно, збирається без чіткого протоколу та допусків.

Чому інвестиція в промисловий дизайн виглядає дорогою, але блокує контракти

Перехід від ручної змінної збірки до литого корпусу чи фрезерованих деталей за однаковим шаблоном — це серйозна інвестиція в оснастку й модельні форми, яка виправдовує себе тільки на великих обсягах. Для стартапу, що випускає кілька виробів на місяць, це виглядає нераціональною витратою капіталу на невизначене майбутнє.

Але саме відсутність цієї інвестиції блокує вихід на державні контракти й міжнародні тендери, де потрібні гарантії щодо постачання великих партій. Виникає замкнене коло економіки: без контракту на серію немає фінансового сенсу вкладатися в оснастку, а без оснастки та уніфікованого вигляду немає можливості отримати контракт на серію. Розірвати це коло можна тільки свідомим рішенням — інвестувати в промисловий дизайн і оснастку раніше, ніж з'явиться підтверджений великий попит, під заклад на майбутнє масштабування.

Як промисловий дизайн сприймають різні типи замовників

Військовий підрозділ на передовій оцінює виріб виключно за результатом у бою і часто пробачає естетичні й конструктивні недоліки, якщо технологія працює надійно. Закупівельна комісія іноземного міністерства оборони оцінює виріб як майбутнього довгострокового постачальника на багато років і шукає ознаки промислової організаційної зрілості, а не одноразового успіху в полі.

Це принципово різні аудиторії з абсолютно різними критеріями оцінки, і український виробник часто оптимізує весь продукт під першу, свідомо або несвідомо ігноруючи другу. Результат парадоксальний: виріб, що бездоганно показав себе в бойовому середовищі, програє на критичному етапі, де оцінюється не сам виріб як такий, а здатність компанії послідовно, систематично і дисциплінованого стояти за ним роками.

Як перейти від майстерні до справжнього промислового заводу

Перше — розглядати уніфікацію зовнішнього вигляду як обов'язкову частину переходу до серійного промислового виробництва, а не як окремий естетичний дизайнерський проєкт, що можна відкласти на потім. Друге — інвестувати в оснастку, форми та стандартизацію раніше, ніж прийде перший великий контракт, а не після його отримання. Третє — розуміти й прийняти як факт, що закупівельна комісія читає форму виробу як проксі-показник виробничої дисципліни й промислової зрілості, і працювати з цим сигналом свідомо.

Красивий корпус сам по собі не вигравав жодної військової кампанії на історії. Але він вигравав контракти на масові постачання техніки, яка ці кампанії веде. Різниця між майстернею й справжнім заводом видима неозброєним оком при першому погляді — і саме тому вона стає першим фільтром для будь-якого серйозного міжнародного замовника.