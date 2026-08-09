Поєднання прикрас для стильного образу — поради Вікторії Карташової, директорки з маркетингу Monpacie

За останні кілька років змінився не лише асортимент прикрас, а й сам підхід до їхнього вибору. У Monpacie ми бачимо, як змінюються очікування покупців: дедалі більше людей відмовляються від готових комплектів на користь прикрас, які можна комбінувати між собою. Це відображає значно ширшу зміну в сучасній моді — люди прагнуть не просто купувати аксесуари, а створювати власні поєднання прикрас, які допомагають виражати індивідуальний стиль і по-новому розкривати вже знайомий гардероб.

Як змінився підхід українців до вибору прикрас?

Цю трансформацію вже пройшов одяг, і тепер вона все помітніше проявляється й у світі прикрас. Раніше покупці зазвичай орієнтувалися на готові комплекти: сережки, кольє й браслет із одного набору, підібрані виробником заздалегідь. Сьогодні дедалі більша увага приділяється не самим речам, а тому, як їх стилізують.

Ключова зміна останніх років — перехід від готових рішень до індивідуальних поєднань. Прикраси дедалі частіше сприймаються як елементи конструктора: їх комбінують між собою, поєднують різні форми, фактури та кольори, створюючи щоразу нові стилізації. Такий підхід дає більше свободи для самовираження й змінює саму роль прикрас — вони вже не завершують образ, а допомагають формувати його характер.

Скільки прикрас потрібно для гармонійного образу?

Одним із найпомітніших проявів цієї тенденції стала багатошаровість. Водночас багато прикрас не означає перевантажений образ. Навпаки, актуальний підхід до стилізації полягає в тому, щоб кожен аксесуар виконував свою роль і водночас гармонійно взаємодіяв з іншими. Два ланцюжки різної довжини, кілька тонких браслетів чи поєднання мінімалістичних каблучок нерідко створюють сильніше враження, ніж один масивний комплект — саме тому кількість тут поступається місцем продуманості.

Щоб багатошаровість спрацювала й не перетворилася на візуальний шум, варто тримати в голові кілька орієнтирів:

Один елемент — акцентний, решта — підтримують його

Довжини ланцюжків чи кілець варіюються між собою, не дублюються

Матеріали й фактури контрастують свідомо, без випадковості

Колір повторюється хоча б у двох деталях образу

Кожен наступний шар додає деталь, яку видно, лише придивившись

Чому контраст матеріалів працює краще за одностильність?

Так само змінилося й ставлення до матеріалів і фактур. Раніше існували чіткі правила про те, що не варто змішувати різні стилі чи метали, тож зараз саме контраст часто робить образ цікавішим. Метал різних відтінків органічно поєднується з натуральним камінням, перлами й текстильними стрічками. Такі комбінації додають характеру й дозволяють зробити образ індивідуальним, зберігаючи відчуття легкості.

Втім, контраст працює тільки тоді, коли в образі є хоча б одна спільна деталь, яка тримає композицію докупи, — форма, текстура або відтінок, що повторюється двічі. Без такого зв'язку навіть найцікавіші матеріали розсипаються на окремі елементи й перестають читатися як єдиний образ. Тому перед тим як комбінувати кілька фактур одразу, варто перевірити, чи є між ними хоч якась спільна нитка.

Як колір допомагає зібрати образ докупи?

Не менш важливу роль відіграє колір. Один яскравий акцент здатен повністю змінити сприйняття навіть найпростішого образу. Особливо гармонійно виглядають поєднання, коли колір прикраси повторюється в інших деталях — аксесуарах для волосся, сумці, взутті чи навіть манікюрі. Саме такі ненав'язливі повтори створюють відчуття цілісності й демонструють увагу до дрібниць, які зазвичай і відрізняють продуманий образ від випадкового набору речей.

Як прикраси взаємодіють з рештою аксесуарів?

Прикраси дедалі рідше існують окремо від інших аксесуарів. Вони взаємодіють із зачіскою, окулярами, сумкою чи головним убором. Якщо головним акцентом стає декоративна заколка або масивний обруч, прикраси на шиї доречно залишити мінімалістичними. Якщо ж увага зосереджена на силянці, чокері чи виразному кольє, аксесуари для волосся варто зробити стриманішими. Саме баланс між усіма деталями формує гармонійний образ — важливіша не кількість акцентів, а те, як вони узгоджені між собою.

Як обрати поєднання прикрас під свій стиль

Тому в Monpacie ми прагнемо створювати колекції, які пропонують широкий вибір і дають простір для експериментів: модульні елементи, які легко комбінувати, та базові форми, що працюють у кількох стилізаціях одразу. Головний орієнтир при виборі — не кількість прикрас у образі, а те, наскільки продумано вони поєднані між собою. Саме ця гармонія деталей і формує цілісний, впізнаваний стиль.