Адаптивність підлітків: як навчитися змінювати рішення

Дорослі в Україні часто не знають, що буде за кілька місяців. Водночас від п’ятнадцятирічних ми вимагаємо визначитися з професією на роки вперед. А потім дивуємося, коли вони вагаються або бояться помилитися.

Десятикласниця Дана Гальченко з Південного на Одещині була впевнена, що хоче стати логопединею. У менторській програмі «Покоління Перемоги» від GoGlobal вона отримала можливість пройти стажування в логопедичному центрі. І передумала. «Наприкінці програми я чітко розумію, що не хочу бути логопедом, але все ще хочу працювати з людьми», сказала дівчина. На перший погляд, вона відмовилася від плану. Насправді ж перевірила його до вступу, витрати часу й грошей.

Саме такого досвіду бракує багатьом підліткам. Освіта має допомагати їм пробувати, помічати зміни й обирати наступний крок, навіть коли остаточної відповіді ще немає.

Чому вибір професії більше не робиться раз і назавжди

Звична формула «обери фах, отримай диплом, працюй усе життя» дедалі гірше описує реальність. За прогнозом Світового економічного форуму в доповіді Future of Jobs Report 2025, до 2030 року зміниться близько 39% ключових навичок, потрібних працівникам. На ринок праці впливають технології, економічні зрушення й нові вимоги роботодавців. В Україні до цього додається війна, яка вже змінила навчання та життєві плани багатьох родин.

Ми, дорослі, дозволяємо собі переглядати рішення залежно від обставин. Але школяреві нерідко пропонуємо знайти одну правильну відповідь на запитання «Ким ти будеш?». Я б хотіла, щоб поруч звучало інше: «Як ти зрозумієш, що обраний шлях тобі підходить?»

Адаптивність починається з права на помилку

Підлітки здатні дивитися вперед з надією. За даними дослідження «Індекс майбутнього» Фонду Олени Зеленської, 82% опитаних оптимістично оцінювали власне майбутнє, а 60% — майбутнє країни. Та між бажанням щось зробити й першим кроком часто стоїть страх помилитися.

Для мене адаптивність означає вчасно помітити зміни, оцінити доступні варіанти, звернутися по підтримку та спробувати інший шлях. Важливо, щоб дорослі не сприймали перегляд планів як слабкість. Історія Дани показує: коротка практика іноді дає більше ясності, ніж десятки профорієнтаційних тестів.

При цьому відповідальність за небезпечне середовище не можна перекладати на дітей. Якщо школа зруйнована, немає укриття, психологічної допомоги чи доступу до навчання, заклики бути стійкими не розв’яжуть проблеми. Базові умови мають забезпечувати дорослі та інституції.

Чого школі бракує для справжньої профорієнтації

На уроках зазвичай відомо, якою має бути правильна відповідь. За помилку знижують оцінку, а часу на її розбір може не вистачити. Тим часом у реальному житті рішення доводиться перевіряти на практиці. Цю суперечність не виправити однією лекцією про гнучкість.

Учителі працюють у межах програм і правил оцінювання. Нова українська школа та реформа профільної старшої освіти поступово змінюють підхід, але дітям потрібні й можливості спробувати себе поза класом: у громадських ініціативах, коротких стажуваннях, волонтерстві, командних проєктах.

Наприклад, у програмі Girls Lead ESTEAM, яку за підтримки Razom for Ukraine GoGlobal реалізує у молодіжних просторах KO_Laba, 108 дівчат працюють над соціальними й підприємницькими ідеями для своїх громад. Вони готують проєкти до пітчингу, вчаться домовлятися та переглядати рішення. «Ми зрозуміли, що навіть невелику ідею можна перетворити на реальний проєкт», розповіла учасниця Уляна. Саме можливість побачити наслідки власної роботи робить такий досвід цінним.

Три способи говорити з підлітком про невизначеність

У розмовах із молоддю я пропоную прості вправи, які допомагають перейти від загального хвилювання до конкретних дій. Вони не замінюють психологічної допомоги, якщо вона потрібна.

«Три кола». Запропонуйте розділити ситуацію на те, що залежить від самої людини, на що вона може вплинути та що перебуває поза її контролем. Якщо родина планує переїзд, підліток не завжди визначає дату, зате може обговорити її з батьками й продовжувати підготовку до НМТ. «Наступний малий крок». Замість вимоги негайно обрати професію запитайте, що можна перевірити цього тижня. Поговорити з фахівцем, відвідати майстерню чи пройти короткий курс. За даними опитування UMIND та U-Report, 61% підлітків віком 14–17 років хотіли б зустрічатися з представниками різних професій. «План А, план Б і сигнал». Разом продумайте альтернативу й умову, за якої вона знадобиться. Наприклад, якщо балів НМТ не вистачить для вступу на бюджет, можна розглянути коледж або іншу освітню траєкторію. Так запасний варіант перестає бути несподіванкою.

Що може змінити освіта вже зараз

Я б почала з права на другу спробу: можливості переробити завдання й пояснити, чому попереднє рішення не спрацювало. Далі потрібні проєкти з відчутним результатом, а не лише презентації. Профорієнтація має тривати кілька років, включати зустрічі з фахівцями, практику та регулярне переосмислення вибору.

Не менш важлива присутність дорослого, який вислухає й допоможе поставити запитання. Це може бути кар’єрна консультантка, ментор, учитель або молодіжна працівниця. А коли школярі беруть участь у житті громади, вони бачать, що їхні рішення вже сьогодні мають вагу.

Для країни, якій належить довго відбудовуватися, така здатність особливо важлива. Нам потрібні люди, які вміють навчатися заново, працювати разом і брати відповідальність за посильні зміни. Але починається все з простішого: дозволити підліткові спробувати, помилитися й чесно сказати «я передумав».

У п’ятнадцять років це може бути найкориснішим результатом профорієнтації.