Онлайн-продажі і конверсія — чому реклама не врятує. Лідер продажів OLX Дмитро Каплуновський

Перегляди зростають, кошик лишається порожнім — з цим щодня стикаються тисячі українських інтернет-продавців. Перша реакція більшості — докупити ще реклами, хоча без налагоджених внутрішніх процесів навіть найдорожча кампанія не підніме конверсію в онлайн-продажах. Гроші йдуть у трафік, поки картка товару та сервіс продовжують відлякувати покупця.

Чому трафік не перетворюється на продажі?

Головна проблема, яка заважає малому й середньому бізнесу рости, — переконання, що будь-яку проблему з продажами вирішує лише збільшення рекламного бюджету. Підприємець бачить багато переглядів і нуль покупок, тож прагне ще масштабувати трафік. Якщо у вирві продажів є внутрішні бар'єри, додатковий бюджет ефекту не дасть. За 10 років у продажах я бачив десятки бізнес-моделей і переконався: у 90% випадків конверсія падає через банальні речі — слабку картку товару, повільні відповіді менеджера або незручну оплату.

Що відштовхує покупця вже на картці товару?

Найперше — стокові, надто ідеальні фотографії. Сучасний покупець їм не вірить, бо підозрює, що товару немає в наявності або річ виглядає геть інакше. Живе якісне фото на смартфон при доброму освітленні завжди продає краще за чужу картинку з інтернету.

Другий момент — приховані ціни й відсутність точних характеристик. Фрази на кшталт "ціна в дірект" або брак замірів в описі одягу коштують продавцю до 80% потенційних покупців. Людина не хоче витрачати час на зайві запитання, вона закриває сторінку й іде до конкурента, у якого все написано чітко.

Чому швидкість відповіді вирішує долю угоди

Коли людина пише в чат, вона перебуває в стані гарячого інтересу. Відповідь протягом 5-15 хвилин дає максимальний шанс закрити угоду. Якщо ж повідомлення чекає дві-три години або й наступного дня, лід можна вважати втраченим: покупець уже знайшов аналог і купив у того, хто відповів миттєво. Коли немає змоги тримати менеджера на зв'язку постійно, варто налаштувати хоча б базовий автовідповідач або шаблон з інформацією про наявність і терміни відправки.

Системні інструменти для росту малого бізнесу

Малому бізнесу зараз потрібні не поради, а чіткі системні механізми. Я незабаром детально розбиратиму цю тему на бізнес-форумі Cycle від OLX — мій виступ присвячений тому, як ФОПу використовувати можливості платформи для реального росту. Важливо налаштовувати всю екосистему одразу: від грамотного просування оголошень до побудови довіри. Ми плануємо розвінчати міфи про "податок на OLX", розібрати інструменти OLX Доставки для ФОПів і показати, як статус "Підтверджений бізнес" допомагає виділитися серед конкурентів.

Як менеджеру вести діалог, щоб не втратити покупця?

Варто уникати двох крайнощів: односкладових відповідей на кшталт "є" чи "немає" та завчених роботизованих скриптів. Покупець звертається як до експерта. Якщо людина питає, чи підійде ноутбук для роботи з графікою, вона чекає аргументованої відповіді на своє завдання. Копіпаст характеристик із паспорта пристрою тільки дратує й підштовхує шукати іншого продавця. Якісний продаж — це коли менеджер виявляє реальну потребу, пояснює користь товару під завдання клієнта й пропонує наступний крок: "Вам зручніше оформити відправку сьогодні чи завтра?"

Розрахунок та доставка: де втрачають клієнти

Головна помилка — відсутність вибору й вимога стовідсоткової передоплати на особисту картку незнайомого продавця. Для покупця це сигнал високого ризику. Щоб конверсія зростала, важливі безпечні альтернативи: післяплата та інструменти безпечних угод на кшталт OLX Доставки, яка гарантує захист коштів обом сторонам. Що менше полів людина заповнює під час оформлення і що прозоріша система оплати, то вищий відсоток завершених покупок отримає продавець.

Конверсія в онлайн-продажах: чек-лист швидких дій

Конверсію ефективніше піднімати точковими правками, ніж змінювати одразу все. Прогнати власний магазин через простий тест допоможе побачити слабкі місця очима покупця: