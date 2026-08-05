Освіта жінок і фінансова незалежність — поради від Юлії Спориш, засновниці ГО Дівчата

Я переконана в тому, що освіта — один із найсильніших інструментів змін у житті людини. Для жінки вона часто означає значно більше, ніж диплом чи нові знання. Освіта відкриває шлях до професії, фінансової незалежності, свободи ухвалювати власні рішення та будувати майбутнє на власних умовах.

Для мене це не абстрактна ідея, а особиста історія. Я виросла в малозабезпеченій родині, де вища освіта не була чимось само собою зрозумілим. Але моя мама, попри обмежені можливості, ухвалила рішення інвестувати в мою освіту. Саме цей крок визначив траєкторію мого життя. Він дав мені професію, впевненість у собі та можливість самостійно обирати свій шлях — і зрештою призвів до того, що я стала першою жінкою у своїй сім'ї з кандидатським ступенем.

Мама не знала, чим це закінчиться. Вона просто вірила. І саме ця довіра — без гарантій, без чіткого плану — стала найпотужнішою підтримкою, яку я будь-коли отримувала. Я часто думаю: що було б, якби вона не наважилась? Куди б пішло моє життя без цього одного рішення? Відповідь на це запитання і є рушієм того, що я роблю зараз.

Сьогодні я хочу, щоб така можливість з'явилася ще в однієї жінки. Тому що знаю на власному досвіді: одне рішення, одна людина, яка повірила, — можуть змінити все.

Що кажуть дані про зв'язок між освітою жінок та їхньою економічною незалежністю?

Це підтверджують не лише особисті історії. За даними Світового банку, кожен додатковий рік навчання підвищує погодинний дохід людини в середньому на 9%. Цифра суха — але за нею стоять конкретні долі: нова робота, змога винайняти житло, можливість не залежати від чужих рішень.

UNESCO наголошує: доступ жінок до якісної освіти безпосередньо пов'язаний із вищою зайнятістю, економічною незалежністю та ширшою участю у суспільному житті. Освіта дає жінці:

можливість знайти роботу, що забезпечує гідний дохід

спроможність змінити професійний напрям у будь-якому віці

інструмент для виходу з фінансової залежності

впевненість в ухваленні власних рішень

доступ до нових соціальних і професійних мереж

Ці дані підтверджують те, що я спостерігаю у своїй роботі щодня: коли жінка отримує доступ до освіти — вона змінює не тільки своє життя, а й умови, в яких ростуть її діти, і культуру спільноти, в якій живе. Це системна зміна, яку неможливо досягти жодними іншими засобами так само ефективно.

Чому я заснувала стипендію для жінки, якій потрібен шанс?

Саме тому я започаткувала іменну стипендію для жінок України. Не для "найуспішнішої" чи тієї, яка вже має всі можливості. Вона створена для жінки, для якої освіта може стати справжньою точкою змін.

Для тієї, яка хоче здобути нову професію, повернутися до навчання після тривалої перерви, змінити кар'єрний напрям або зробити крок до економічної незалежності, але сьогодні не має достатньо ресурсів. Стипендія не має вікових обмежень — подати заявку може жінка будь-якого віку та з будь-яким досвідом: від випускниці школи до жінки 50+, яка прагне нового старту.

Щороку одна стипендіатка отримуватиме до 100 000 гривень на освіту, перекваліфікацію або профрозвиток. Фінансування можна використати на навчання у закладі вищої освіти, магістерській програмі, курсах перекваліфікації або сертифікаційних програмах. Умова одна: освіта має відкривати реальні можливості для конкретної жінки в її конкретному житті.

Я добре знаю, як одна можливість здатна змінити все. Тому що сама пройшла через це. Тому ця стипендія для мене — не просто фінансова підтримка. Це спосіб сказати кожній жінці: я вірю у ваш потенціал і хочу, щоб у вас був шанс його реалізувати.

Чому підтримка однієї жінки змінює більше ніж одне життя?

Я вірю: підтримка однієї жінки ніколи не змінює лише її долю. Вона впливає на її дітей, родину, громаду і зрештою — на країну.

Це не метафора. За даними ЮНІСЕФ, освічені матері частіше відправляють дітей до школи, краще дбають про їхнє здоров'я та мають вищий рівень участі у громадському житті. Ланцюжок переваг від однієї жінки, яка здобула освіту, розтягується на покоління вперед. Інвестиція в одну людину — це насправді інвестиція в систему.

В Україні сьогодні мільйони жінок перебудовують своє життя в умовах повномасштабної війни. Хтось змушений був змінити місто, роботу, професію. Хтось роками доглядав за родиною й відклав власний розвиток. Хтось тільки зараз, у 40 чи 50 років, вперше замислюється над тим, чого насправді хоче. Для всіх них питання освіти та перекваліфікації стоїть гостро — і саме тут зовнішня підтримка може зіграти ключову роль.

Саме тому інвестиція в освіту однієї жінки — це завжди інвестиція у майбутнє її родини, громади та України. Моя мама повірила у мене — і через це змінилось усе в моєму житті. Тепер я хочу бути такою людиною для когось іншого. І щороку, у свій день народження, я повертатимусь до цього рішення.