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Чому оператора треба вчити, а не просто постачати
Оборонпром

Чому оператора треба вчити, а не просто постачати

Той самий дрон в одному підрозділі працює, а в іншому розбивається. Чому виробник має продавати не лише техніку, а й уміння нею користуватися

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
3 листопада 2026 13:23
Навчання операторів дронів — чому виробнику мало просто постачати
Навчання операторів оборонної техніки. Фото: колаж Новини.LIVE

Одна й та сама модель дрона в одному підрозділі стабільно виконує завдання, а в сусідньому розбивається на третьому виїзді. Виріб однаковий, партія та сама, налаштування ті самі. Різниця в руках, які з ним працюють. Виробник, який вважає свою роботу завершеною в момент передачі, не помічає, що продав лише половину продукту.
Другу половину — вміння правильно користуватися технікою — замовник змушений здобувати сам, методом проб і втрат. І кожну втрату записує на рахунок виробника.

Чому один і той самий виріб дає різний результат

Складна техніка не працює сама по собі. Її результат залежить від того, наскільки оператор розуміє її можливості, обмеження і типові ситуації. Той, хто знає, де виріб слабкий, обходить ці місця. Той, хто не знає, натрапляє на них у найгірший момент.
Тому репутація виробу формується не лише його конструкцією, а й якістю навчання тих, хто ним користується. Погані результати в необізнаних руках потім приписують техніці, а не підготовці. «Не працює» і «не вміють користуватися» у чатах підрозділів звучать однаково, але означають різне, і виробник страждає від обох.

Дві поставки замість однієї

Правильна модель така: кожна угода складається з двох поставок. Перша: виріб. Друга: вміння ним користуватися. Без другої перша втрачає значну частину цінності, бо техніка в невмілих руках працює на третину потужності, а виробник отримує відгуки на всі сто.
Це не те саме, що ергономіка, про яку ми говорили раніше. Там мова про те, чи зручно людині тримати виріб і керувати ним. Тут — про те, чи знає людина, що з ним робити, коли щось іде не за планом: як діяти під впливом РЕБ, що робити в разі втрати зв’язку, як розпізнати перші ознаки несправності до того, як вона стане відмовою.

Що саме треба передавати

Передавати потрібно три речі. Перша: правильне застосування, тобто оптимальні режими й перевірені сценарії. Друга: типові помилки і способи їх уникнути. Третя: ремонт першого рівня, щоб дрібна несправність не зупиняла роботу на тиждень.
Найцінніше з цього те, чого немає в інструкції: досвід інших підрозділів. Виробник, який збирає такі історії й повертає їх користувачам, перетворює чужий досвід на спільну базу знань. Один підрозділ помилився, десять інших дізналися, як цього уникнути. Це ефективніше за будь-яку рекламу.

Чому інструкції не працюють

Товсту інструкцію ніхто не читає в польових умовах. Вона написана інженером для інженера, а користується нею втомлена людина під тиском, часто вночі й без доступу до стабільного зв’язку. Те, що не можна засвоїти за кілька хвилин, фактично не існує.
Працюють короткі формати: відео на кілька хвилин, картки з типовими сценаріями, чек-листи перед виїздом, які вміщуються на одній сторінці. Це не спрощення, а перенесення знань у форму, яку реально використовують. Інструкція має бути такою, щоб її можна було прочитати за той самий час, за який нагрівається чайник.

Як навчання стає репутацією виробника

Підрозділ, який пройшов навчання, говорить про виріб зовсім інакше. Він розповідає не про те, що техніка «іноді підводить», а про те, як її правильно застосовувати. Така рекомендація важить більше за будь-яку рекламу, бо походить від людей, які бачили різницю на власному досвіді.
Найефективніша модель: навчати не всіх підряд, а інструкторів, які потім передають знання своїм підрозділам. Так виробник масштабує навчання без пропорційного зростання штату і водночас формує всередині армії групу людей, лояльних до його продукту й компетентних у ньому.

З чого почати

Не потрібно будувати навчальний центр. Достатньо перед кожною поставкою проводити коротку практичну сесію, записати її на відео і зібрати найчастіші запитання в окремий документ. Через пів року у виробника з’явиться жива база знань, а в клієнта — впевненість, що за технікою стоїть команда, яка не зникне після оплати.
Воює не виріб, а людина з виробом. Хто продає лише техніку, продає половину результату. Не постачання, а передача вміння.

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