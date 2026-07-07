Оборонпром і укрупнення виробників — що зміниться на ринку. Колонка Дмитра Кавицького, Head of Sales в оборонних технологіях

Етап гаражних інновацій в оборонному секторі вичерпав свій ресурс. Український оборонний сектор стоїть перед консолідацією — фазою, де замість розрізнених розробників визначатимуть ринок великі промислові кластери. За роки війни сформувалися сотні компаній, які довели швидкість адаптації до змін на фронті. Гнучкі команди показали, що здатні конкурувати з неповороткими західними гігантами. Але логіка затяжної війни та закони економіки змінюють правила. Час дрібних виробників скінчується. Попереду — ера промислової індустріалізації та укрупнення бізнесу.

Чому дрібносерійна модель досягла своєї межи

На першому етапі війни малі майстерні та стартапи закривали дефіцит на фронті. Швидкі модифікації та ручна збірка були їхньою перевагою. Сьогодні війна перейшла у фазу виснаження, де вирішує не штучна унікальність, а масштабована серійність, стабільна якість і низька собівартість.

Малі компанії не спроможні забезпечити глибокий контроль якості, витримувати тривалі касові розриви за державними контрактами чи інвестувати мільйони у фундаментальні розробки. Це не помилка менеджменту, а структурна межа фрагментованого ринку. Команди вперлися у свою технологічну та фінансову межу. Вони зіткнулися з однаковими проблемами: дефіцит кваліфікованої середньої ланки управління, неспроможність диверсифікувати ризики та невміння виходити на глобальні ринки.

Як великий капітал перетворює оборонний ринок

Найближчим часом ринок очікує хвиля злиттів та поглинань за трьома векторами. Вертикальна інтеграція: виробники кінцевих систем купуватимуть команди розробників програмного забезпечення, алгоритмів штучного інтелекту та електронних плат. Це метод контролю ланцюжків постачання та зниження залежності від зовнішніх підрядників.

Горизонтальне об'єднання: малі гравці з одного сегменту будуть змушені йти в консорціуми для претендування на великі державні контракти, ділення операційних витрат та спільного вирішення дефіциту кадрів. Вхід індустріального капіталу: класичні українські промислові та інвестиційні групи систематично заходитимуть в оборонку, купуючи частки у перспективних стартапах та привносячи корпоративне управління та фінансовий ресурс.

Що означає майбутнє оборонного сектору у вигляді великих кластерів

Майбутнє українського оборонного сектору — це не сотні дрібних виробників, а п'ять-сім потужних багатопрофільних оборонних холдингів. Саме такі структури здатні вести системний діалог із державою, забезпечувати стійкість виробництва через диверсифікацію та системно виходити на глобальні ринки.

Масштабна консолідація вирішить кризу масштабування та кадрового дефіциту. Великий холдинг може дозволити собі автономні департаменти контролю якості, міжнародних інвестиційних партнерів, довгострокові опціонні програми для інженерів та системний юридичний та безпековий захист персоналу. Малий стартап не спроможен зробити все це одночасно.

Крім того, холдингова структура дозволяє швидко перелаштовуватися під державні замовлення. Якщо державі потрібні раптово дрони певної ніші, великий холдинг може перерозподілити ресурси, персонал та потужності між різними дочірніми компаніями за дні. Малий виробник мав би чекати місяці на набір нових людей та налаштування ліній.

Як консолідація змінює правила гри на оборонному ринку

Консолідація — це не смерть стартап-культури, а її перехід на промисловий рівень. Гаражи дали першу швидкість, але екосистема має дати системну стійкість. Україна створила нову мову технологічної війни через швидкі адаптації та бойове тестування. Тепер завдання — побудувати промислову інфраструктуру, здатну масштабувати ці концепції.

Переможе не той, хто утримає статус найбільшого хаотичного стартапу Європи, а той, хто першим збудує зрілу, консолідовану оборонну індустрію корпоративного типу. Це означає інвестиції в системи управління, не тільки в дерева адаптації. Це означає довгострокові зобов'язання перед інженерами та інвестиції в їхнє утримання. Це означає вихід на глобальний ринок через міцні партнерства і дистриб'юторські мережі.

Консолідація буде болісною для багатьох. Деякі компанії будуть поглинені, інші залишать сектор. Але в цілому процес більш ніж необхідний. Без нього український оборонний сектор залишиться "хакерським сектором" з величезним потенціалом, але без здатності конвертувати його у стійку конкурентну перевагу на глобальному ринку.