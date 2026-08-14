Найм топменеджерів — поради Юлії Потапової, фундаторки HR-агенції PPower

За п'ятнадцять років в Executive Search я бачу одну й ту саму дилему: бізнес хоче закрити вакансію CEO, CFO чи COO швидко і водночас бути впевненим, що людина принесе результат. Бажання логічне — кожен день без керівника коштує компанії дорого. Але саме прагнення швидкості стало однією з головних причин дорогих кадрових помилок при наймі топменеджерів.

Чому сильна самопрезентація — це ще не експертиза

Ми все частіше бачимо ситуації, коли кандидат чудово проходить співбесіду, красиво презентує кейси, а через кілька місяців бізнес розуміє: очікуваного результату немає. Оцінити топменеджера сьогодні стало набагато складніше, ніж п'ять років тому, і причин для цього кілька.

Як штучний інтелект змінив підготовку кандидатів

Штучний інтелект суттєво вплинув на те, як кандидати готуються до інтерв'ю. Вони використовують нейромережі для підготовки відповідей, кейсів і навіть моделювання самої співбесіди. Класичне інтерв'ю більше не гарантує оцінку реальних компетенцій людини — часто ви бачите лише завчену версію ідеальної відповіді.

Чому хороше резюме не дорівнює особистому результату

Великі досягнення в резюме часто є результатом роботи сильної команди, корпоративної культури або особистої участі власника бізнесу. Тому важливо відокремлювати особистий внесок кандидата від успіху компанії загалом. Ми регулярно стикаємося з ситуаціями, коли яскравий кейс у резюме виявляється командним досягненням. Особистий внесок кандидата в такому результаті буває мінімальним.

Симпатія власника до кандидата також не дорівнює відповідності посаді. Багато власників оцінюють людей за принципом "подобається або не подобається", і це одна з найпоширеніших пасток у найм. Для різних етапів розвитку бізнесу потрібні різні типи керівників: людина, яка чудово масштабує компанію, не завжди здатна побудувати її з нуля, і навпаки. Керівник, ефективний у стабільному бізнесі, може розгубитися в умовах кризи чи швидкого зростання.

Що приховується за декларованою мотивацією кандидата

Кандидат зазвичай говорить про бажання розвиватися, але справжньою причиною переходу можуть бути конфлікти, вигорання, відсутність результатів або фінансові труднощі попереднього роботодавця. Якщо не зрозуміти реальну мотивацію, ризик помилки значно зростає. Так само критично оцінити культурну сумісність: навіть сильний керівник не дасть результату, якщо його стиль управління не відповідає культурі компанії. На рівні топменеджменту саме це часто стає причиною розриву співпраці, навіть коли формально людина відповідає всім вимогам.

Не менш важливо перевірити професійну репутацію кандидата. На ринку топменеджерів репутація будується роками, і саме розгорнуті рекомендації часто відкривають нюанси, які неможливо побачити під час стандартного інтерв'ю.

Як ми будуємо Executive Search у PPower

Саме тому в PPower ми будуємо оцінку топменеджерів як комплексний процес із кількох незалежних етапів:

— Глибокий Executive Search: формуємо воронку не лише серед активних шукачів, а й серед найсильніших пасивних керівників ринку

— Професійна оцінка компетенцій: аналізуємо стиль управління, стратегічне мислення, здатність приймати рішення в кризі, фінансове мислення та мотивацію

— Assessment Center: використовуємо професійні інструменти оцінки soft skills, щоб отримати об'єктивну картину управлінського стилю

— Перевірка рекомендацій: спілкуємося не лише з рекомендованими особами, а й отримуємо незалежний зворотний зв'язок від людей, які реально працювали з кандидатом

Ми також постійно вдосконалюємо методики співбесід, щоб оцінювати кандидата в режимі реального часу і мінімізувати вплив підказок штучного інтелекту.

Що дає якісний підхід до найму топменеджерів

За останні роки ми неодноразово бачили, як після глибокої оцінки фінальний фаворит власника змінювався. Кандидат, який найкраще проходив співбесіду, виявлявся менш ефективним за того, хто мав сильніші підтверджені результати й репутацію.

Якісний найм топменеджерів — про правильне управлінське рішення, а швидкість тут другорядна. Помилка коштує бізнесу не лише зарплати: це втрачені контракти, демотивована команда, неправильні стратегічні рішення і мільйони гривень недоотриманого прибутку.

За моїм досвідом, власники рідко рахують реальну ціну поганого найму топменеджера. Вона складається не з однієї цифри, а з місяців втраченого часу, ланцюга неправильних рішень, які встиг ухвалити слабкий керівник, і додаткових витрат на пошук заміни. Кілька додаткових тижнів на професійну оцінку майже завжди обходяться дешевше, ніж пів року виправлення наслідків неправильного найму.

Executive Search вартий інвестиції саме тому, що знижує цю ймовірність помилки до мінімуму. Це не гарантія ідеального результату, але це системний підхід замість ставки на інтуїцію чи гарну співбесіду.