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Чому гарантія в оборонці не працює як у цивільному світі
Оборонпром

Чому гарантія в оборонці не працює як у цивільному світі

Дрон упав — хто платить? Чому стандартна гарантія не працює в оборонці і яка модель підтримки потрібна виробникам

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
23 жовтня 2026 13:18
Гарантія в оборонці — чому цивільна модель тут не працює
Гарантія та сервіс в оборонній промисловості. Фото: колаж Новини.LIVE

Цивільна гарантія проста: виріб зламався, виробник замінив. В оборонці ця схема ламається на першому ж запитанні. Дрон упав, але чому? Брак виробника, помилка оператора чи ворожа РЕБ? Від відповіді залежить, хто платить, а встановити причину часто неможливо, бо виріб лежить за кілька кілометрів у нейтральній смузі.

Без чітких правил кожна поломка перетворюється на суперечку, а кожна суперечка забирає в обох сторін те, чого на війні найменше: час і довіру.

Чому цивільна модель тут не працює

У цивільному світі умови експлуатації передбачувані, а причини відмови встановлюються за кілька днів експертизи. В оборонці техніка працює в умовах, які неможливо відтворити, і часто зникає разом з усіма доказами. Навіть якщо виріб повертається, він може бути пошкоджений так, що причину не відрізнити від наслідків.

Якщо застосувати стандартну гарантію без змін, виробник опиняється в пастці. Або він втрачає гроші на випадках, які не є його провиною, або відмовляє там, де відповідальність очевидна, і втрачає клієнта. І те, й інше руйнує довіру, тільки з різних боків.

Хто за що відповідає: карта відповідальності

Зрілі виробники починають із карти відповідальності: документа, який чітко розділяє три категорії випадків: заводський брак, експлуатаційні пошкодження і бойові втрати. Для кожної категорії заздалегідь прописано, хто діє, у які терміни і за чий рахунок.

Така карта не знімає складних ситуацій, але робить їх керованими. Замовник знає, чого чекати, виробник знає, за що відповідає, і обидві сторони не витрачають тижні на з’ясування очевидного. Невизначеність коштує дорожче за будь-яку чітко прописану, навіть жорстку, умову.

Як виглядає робоча модель підтримки

Замість класичної гарантії працює пакет зобов’язань. Перше: чіткі терміни реакції на звернення, виміряні не днями, а годинами. Друге: обмінний фонд — несправний виріб одразу замінюють робочим, а причини розбирають потім. Третє: окремий порядок для випадків, коли причину неможливо встановити, наприклад, розподіл витрат у певній пропорції.

Обмінний фонд особливо важливий, бо він змінює саму логіку. Спершу повертаємо техніку в стрій, потім з’ясовуємо, хто винен. На війні пріоритет завжди за швидкістю, а суперечку можна вести і без того, щоб підрозділ сидів без засобів.

Що з оновленнями програмного забезпечення

Окреме питання стосується програмної частини. Виріб, поставлений рік тому, працює на застарілій версії, тоді як загрози вже змінилися, а противник давно знайшов, як її обійти. Хто і як його оновлює, якщо техніка перебуває в різних підрозділах і різних умовах, без стабільного інтернету?

Виробник має мати контрольований процес оновлень: облік версій по кожній одиниці, безпечні канали доставки, інструкції для польових умов. Без цього поставлений парк перетворюється на набір різних версій одного виробу, які неможливо ні підтримувати, ні діагностувати, ні гарантувати.

Як це читають європейські замовники

Для європейських закупівельників чітко описані зобов’язання — не бюрократія, а умова допуску. Вони звикли, що відповідальність виробника зафіксована письмово, а терміни виміряні й підкріплені санкціями. Відсутність такого документа вони сприймають не як гнучкість, а як ознаку непрофесійності.

Тому компанії, які вибудують цю систему зараз, отримують дві переваги одразу: довіру на внутрішньому ринку і готовність до експортних вимог, до яких іншим доведеться готуватися поспіхом, коли контракт уже на столі.

З чого почати

Почніть із одного аркуша: три категорії випадків, термін реакції на кожну, відповідальна особа. Відправте його кільком клієнтам і попросіть зауваження. Через кілька ітерацій у вас буде робочий стандарт, який можна вмонтувати в усі контракти.

Гарантія в оборонці — не папір із печаткою, а обіцянка швидкості. Не «ми відповідаємо за брак», а «ми повертаємо вас у стрій».

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