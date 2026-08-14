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Чому ергономіка оператора — прихована перевага дрона
Оборонпром

Чому ергономіка оператора — прихована перевага дрона

Дмитро Кавицький пояснює, чому ергономіка дрона впливає на стрес оператора, довіру до техніки та бойову ефективність.

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
14 серпня 2026 20:21
Ергономіка дронів — пояснення Дмитра Кавицького, Head of Sales в оборонних технологіях
Ергономіка дронів. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

Дрон вистояв рік боїв на передовій, бездоганно виконує бойову задачу, отримав позитивні рекомендації від підрозділів. Але кожен раз, коли оператор береться за пульт керування, він морщиться від незручності. Кнопки розташовані незручно, вага дратує руку протягом години, дисплей засвічується на яскравому сонці. Ніхто не пише про це в офіційному звіті про застосування. Але саме цей накопичений дискомфорт врешті впливає на те, чи довіряє оператор виробу, коли ставки найвищі і помилка коштує життя. Функціональність без зручності — незавершена робота, якої світ не бачить, але яку відчуває користувач щодня і під час критичних операцій.

Чому функціональність без зручності залишає оператора в стресі

Українська інженерна культура сформувалася на логіці: аби працювало. На першому етапі, коли будь-яке робоче рішення було кращим за його відсутність, це мало сенс. Але коли виріб стає постійним інструментом бійця, зручність перестає бути другорядною.

Оператор, що працює годинами під стресом, втомою і небезпекою, витрачає когнітивний ресурс на боротьбу з незручним інтерфейсом замість концентрації на задачі. Погана ергономіка — не дрібний дискомфорт, а прихований ризик для місії, що не видно в характеристиках, але видно у результатах бою.

Що означає справжня ергономіка в оборонному виробі

Йдеться про конкретні інженерні рішення, кожне з яких вирішує реальну проблему оператора. Розташування органів керування там, де рука опиняється природно без напруження. Вага, розподілена так, щоб не втомлювати за годину носіння під усім спорядженням. Індикація й дисплей, які читаються одночасно в повній темряві й на яскравому сонці без допоміжних пристроїв. Кріплення й система регулювання, яка працює без інструментів у польових умовах під часовим тиском.

Кожна деталь окремо здається дрібницею. Разом вони формують принципову різницю між виробом, яким оператор користується охоче й довіряє під вогнем, та виробом, який він терпить від безвихідності. Друга категорія програє першій навіть за однакових технічних характеристик, тому що людина — невід'ємна частина системи.

Чому більшість команд розробки недооцінюють ергономіку

Більшість інженерів, що розробляють дрони, не є щоденними операторами на передовій. Вони отримують зворотний зв'язок про технічні збої — дальність, стійкість до придушення, надійність зв'язку. Скарги на незручність утримання рідко потрапляють в офіційний звіт.

Ергономічні проблеми накопичуються мовчки, не призводячи до миттєвої відмови, тому не вважаються критичними. Але саме вони визначають, чи обере оператор цей виріб добровільно, коли з'являться альтернативи.

Як ергономіка стає диференціатором на перенасиченому ринку

Коли на ринку з'являється кілька виробників із порівнянними бойовими характеристиками, вибір визначається не тільки дальністю, а тим, яким виробом оператор хоче користуватися. Ергономіка перетворюється на справжній диференціатор.

Виробник, який серйозно поставився до ергономіки, отримує неформальну перевагу: про його техніку говорять як про зручну. У світі, де рекомендація одного підрозділу іншому важить більше за презентацію, ця різниця визначає, чий виріб замовлять наступного разу.

Як розпочати роботу з ергономікою на етапі проєктування

Перше — залучати реальних операторів не тільки для перевірки бойової ефективності, але спеціально для оцінки комфортності та зручності використання під стресом. Питати прямо про втому рук, дискомфорт тіла, інтуїтивність керування, можливість адаптації під різних користувачів.

Друге — фіксувати ергономічний зворотний зв'язок як окрему категорію даних з тією ж серйозністю, як технічні параметри дальності та потужності. Не розчиняти його в загальних коментарях про роботу техніки.

Третє — розглядати ергономіку як невід'ємну частину технічного завдання проєкту, наділену такою ж вагою й ресурсами, як дальність польоту й стійкість до придушення, а не як необов'язкове покращення другого порядку.

Чому ергономіка визначає довіру оператора до техніки

Функціональність відкриває виробу дорогу на фронт. Ергономіка визначає, чи захоче фронт користуватися цим виробом добровільно, коли з'являться альтернативи. Це різниця між технікою, яку терплять, та технікою, якій довіряють й рекомендують товаришам.

Ця різниця, хоч прихована від поверхневого погляду, врешті визначає, який виробник побудує довгострокові контракти, а який залишиться варіантом другого ряду попри рівні технічні параметри.

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