Податок на невідомість — ціна клієнта без бренду. Співзасновник ILION DIGITAL Владислав Білінчук

Компанія платить Google однакову ціну за клік незалежно від того, чи впізнають її. Але далі невідомий бренд отримує в рази менше конверсій, ніж лідер своєї ніші, — і фактично сплачує податок на невідомість. Ми, співзасновники агентства ILION DIGITAL, останні два роки спостерігаємо, як штучний інтелект перевертає цю логіку й перетворює довіру до бренду на головний актив маркетингу.

Чому формула "трафік дав продажі" більше не працює?

П'ятнадцять років ринок жив за простим принципом: купив трафік — отримав продажі. Формула працювала, поки увага користувача була дефіцитним ресурсом, за який достатньо було просто заплатити більше за клік. AI Overview в Google та поява ChatGPT, Gemini й Claude змінили саму точку входу в customer journey — дедалі частіше пошук починається не в Google, а в діалозі з нейромережею. Ставки в аукціоні реклами втрачають сенс, бо штучний інтелект вирівняв технічні можливості конкурентів: він однаково добре пише тексти, малює банери й прогнозує ставки будь-якому бізнесу. Коли інструмент доступний усім, перевагу дає не бюджет, а довіра — і саме тому ринок рухається з епохи SEO в епоху GEO, де оптимізувати доводиться не сторінку, а сутність бренду для алгоритмів.

Ціна цього переходу вже видна в цифрах. За даними звіту WARC (кінець 2025 року), компанії, які з появою ШІ спрямували левову частку бюджету виключно на автоматизований перформанс, потрапили у "перформанс-пастку": вартість залучення клієнта зросла на 35%, а ефективність реклами впала на 22% через брак інвестицій у бренд. Gartner у дослідженні 2025–2026 років зафіксував історичний максимум ігнорування стандартної реклами — ринок перенасичений згенерованим ШІ контентом, і користувач відключається від шаблонних повідомлень. В Ehrenberg-Bass Institute (2026) додають: інвестуючи в бренд, компанія формує цифровий слід, за яким AI-системи згодом розпізнають її як лідера категорії.

Що таке податок на невідомість?

Працюючи з десятками проєктів, ми помітили одну закономірність: бізнес без сформованої репутації завжди платить за свою анонімність, навіть коли реклама технічно налаштована бездоганно. Кожен новий користувач сприймає незнайомий бренд як сумнівний за замовчуванням. Компанія платить Google ту саму вартість кліка, що й лідер ніші, а потім розплачується за анонімність нижчою конверсією. Це і є податок на невідомість — прихований і водночас цілком вимірюваний. У світі, де інструменти однакові для всіх, бренд перетворюється на мультиплікатор конверсії, а невідомий бізнес платить системам за право лишатися непоміченим.

Скільки коштує анонімність бренду в цифрах

Аналітики ILION DIGITAL перевірили цю гіпотезу на даних GA4 двох інтернет-магазинів однієї категорії — один Top-of-Mind у своїй ніші, другий практично без впізнаваності. Різниця виявилася разючою:

коефіцієнт конверсії в платному трафіку: 2,24% у відомого бренду проти 0,31% у анонімного, більш ніж семикратний розрив

додавання в кошик на 1000 кліків товарної реклами: 49 у лідера проти 2,5 у ноунейм-бренду, тобто вартість потенційного покупця для невідомої компанії виявилася вищою в 19 разів

середній час на сайті в прямому трафіку: 9 хвилин у сильного бренду проти трохи більше однієї хвилини у слабкого

Так виглядає вартість довіри, переведена в мову аналітики. Жоден з цих показників не залежить від якості налаштування кампанії — обидва магазини рекламувалися професійно. Різницю робить лише те, чи впізнає користувач назву компанії до кліка.

Як побудувати стратегію бренду для епохи ШІ?

З цього ми вивели власний підхід, який умовно називаємо синхронізацією бренду та штучного інтелекту. Ставка виключно на класичний перформанс — програшна стратегія, тому працювати варто на трьох рівнях одразу: бренд, AI-пошук і перформанс як фінальний крок, що перетворює обізнаного користувача на покупця. До медійної реклами на впізнаваність додається робота з репутацією, GEO та SEO — і лише потім класичні перформанс-інструменти. По суті, агентство вже не просто купує кліки, а формує репутаційний слід, який алгоритми зчитують і трактують як сигнал довіри.

Ця методика не працює миттєво й не замінює якісний продукт — вона розрахована на місяці роботи, і жоден медійний бюджет не витягне бренд із токсичної репутації чи слабкого сервісу. Це радше довгий фундамент, без якого будь-яка перформанс-кампанія рано чи пізно впирається у стелю. За даними наукової платформи arXiv (2026), після появи бренду в рекомендаціях ШІ користувачі починають шукати компанію в Google на 4,3% частіше, а трафік на сайт зростає на 2,4%. Дослідження Trustpilot (2026) показує ще конкретнішу залежність: компанії з понад 80 відгуками потрапляють у 75% відповідей ШІ, тоді як бренди без репутаційного сліду в мережі AI-системи практично ігнорують. За даними звіту IAB і Talk Shoppe, штучний інтелект став другим за впливовістю джерелом інформації під час вибору товару — але 89% користувачів усе одно перевіряють інформацію безпосередньо на сайті бренду. Тому змістовний контент, технічна оптимізація й зручність користування важать не менше, ніж згадка в чат-боті.

Що означає довіра для українського споживача?

В Україні цей фактор загострений війною. Українські покупці стали емоційно чутливими й ретельно перевіряють репутацію компаній: за даними Gradus Research та IAB Ukraine, понад 70% з них зважають на корпоративну соціальну відповідальність бізнесу — підтримку ЗСУ, прозорість, мову комунікації. Репутація перетворилася на повноцінний бізнес-показник, і навіть ідеальний таргетинг не врятує бренд із токсичним шлейфом.

Податок на невідомість: чому довіра стає новою маржею

Формула маркетингу, що діяла двадцять років — трафік, конверсія, продаж — сьогодні доповнюється ще одним, першим і найважливішим кроком: довірою, яка визначає видимість для алгоритмів ще до того, як користувач узагалі потрапить на сайт. Глобальне дослідження Kantar BrandZ фіксує довгостроковий результат цього підходу: портфель провідних світових брендів зріс на 435% за період спостережень проти 353% в індексу S&P 500, а люди купують у відомих брендів у середньому на 14% частіше. Штучний інтелект не скасував маркетинг — він зробив довіру до бренду активом, який неможливо купити за одну ставку в аукціоні. Виграють не ті, хто спалює бюджет на трафік, а ті, хто щодня будує фундамент довіри для людей і алгоритмів одночасно.