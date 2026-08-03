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Чому бойовий досвід не гарантує успіх на ринку
Оборонпром

Чому бойовий досвід не гарантує успіх на ринку

Дмитро Кавицький пояснює, чому бойовий досвід дрона не гарантує контракт і як презентаційна готовність допомагає MilTech-виробникам продавати.

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
3 серпня 2026 21:09
Battle-proven дрони не продають себе самі — Дмитро Кавицький про MilTech sales
Презентація defense tech продукту. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ

Український дрон вистояв рік інтенсивних боїв, отримав офіційну рекомендацію від бойового підрозділу з похвалою його надійності під вогнем. Виробник привозить його на міжнародну виставку озброєнь — і програє тендер компанії, чий виріб і близько не бачив фронту. Причина не в бюрократії чи відсутності сертифікації. Причина стоїть буквально на столі виставкового стенду: як виглядає виріб у перші п'ять секунд погляду замовника. Бойовий досвід перемагає тактично на полі бою, але програє стратегічно на рівні першого враження в кабінеті закупівельника.

Чому закупівельник оцінює зовнішність перше, ніж технічні характеристики

Замовник, що ніколи не бував на передовій, не має інструменту оцінити бойовий досвід за короткий час зустрічі на виставці. У нього є тільки те, що можна побачити й помацати: форма корпусу, якість фінішної обробки, логіка розташування елементів керування та кнопок. Технічна документація й специфікації йдуть другим кроком — тільки після того, як перший візуальний контакт не викликав негативного сумніву щодо якості.

Це не про упередженість чи некомпетентність закупівельника. Це нормальна людська психологія прийняття рішень в умовах обмеженого часу. Побачене формує першу гіпотезу про якість продукту, а вже потім цю гіпотезу перевіряють цифрами та графіками. Якщо перше враження зіграло не на користь українському дрону, решта технічних переваг часто лишаються непрочитаними.

Що сигналізує про якість всього виробничого процесу зовнішній вигляд

Грубий шов на обтяжувачі, оголена проводка, саморобний вигляд корпусу читаються закупівельником не як мала дрібниця, а як натяк на загальну дисципліну всього виробничого процесу компанії. Логіка роздуму проста і безстравна: якщо компанія не спромоглася акуратно закрити корпус і сховати проводку, виникає обґрунтований сумнів, наскільки акуратно вона контролює якість мікроелектроніки та логіки, яку не видно з першого погляду.

Український продукт часто програє саме на цьому аналітичному етапі, ще до того, як хтось встиг об'єктивно оцінити його справжні бойові характеристики та переваги. Це не питання грошей, виділених на професійного дизайнера. Це питання того, чи закладена презентаційна якість у базовий процес виробництва як повсякденний стандарт, а не як фінішний штрих навмисно напередодні виставки.

Як презентаційна готовність стала окремою цінною компетенцією

Українські інженерні команди звикли до того, що продукт говорить сам за себе результатом на полі бою та ефективністю під вогнем. Це працює для оператора на передовій позиції, якому абсолютно байдужий зовнішній вигляд, аби виріб виконував критичну тактичну задачу. Це не працює для людини в офісі, яка бачить продукт вперше і оцінює його без жодного бойового контексту.

Презентаційна готовність — це окрема, вимоглива інженерна дисципліна: форм-фактор, ергономіка первинного враження, якість матеріалів корпусу, охайність і організація кабельних з'єднань. Більшість українських виробників не проєктують цю складову свідомо за планом — вона виникає як випадковий побічний ефект оптимізації під бойові умови, а не як самостійна стратегічна мета.

Чому програш на зовнішності не означає програш технології

Показовий сценарій: український виріб зі слабшим дизайном програє презентацію конкуренту з гіршими технічними характеристиками, але акуратнішим виглядом. Це не означає, що ринок ігнорує технологію. Це означає, що технологію на стенді просто не встигли розгледіти за першим враженням.

Це особливо болісно там, де українське рішення технологічно випереджає ринок. Втрачений контракт у такому випадку — це не поразка інженерної думки. Це поразка на етапі, який ніколи не тестувався в бою і тому лишився поза увагою команди.

Як змінити ситуацію вже сьогодні для успіху на ринку

Перше — закладати вимоги до зовнішнього вигляду в технічне завдання так само, як закладають вимоги до дальності чи стійкості до радіоелектронної боротьби. Друге — тестувати перше враження від виробу на людях без бойового досвіду, а не тільки на операторах. Третє — виділяти презентаційний бюджет окремою статтею витрат, а не сподіватися, що функціональність компенсує форму сама собою.

Бойовий досвід відкриває двері до розмови з закупівельником. Але саму розмову виграє той, хто подбав про перші п'ять секунд погляду так само серйозно, як про перші п'ять секунд бою. Технологія і презентація — це не конкуренти, це партнери в боротьбі за контракт.

зброя оборонна сфера дрони оборонпром оборонні технології

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