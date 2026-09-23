Англійська для відбудови — навіщо вона потрібна. Любов Залюбовська директорка GoGlobal

Коли ми говоримо про відбудову, уявляємо дороги, заводи, енергетику, нове обладнання. Але кожен такий проєкт має ще один невидимий шар: інструкції, технічну документацію, навчання персоналу й переговори з партнерами часто відбуваються англійською. Якщо люди, які монтують, налаштовують і обслуговують технології, не можуть нею користуватися, країна втрачає час саме там, де швидкість буде вирішальною.

За EF English Proficiency Index 2025 Україна посідає 45-те місце серед 123 країн і регіонів із результатом 526 балів, що відповідає помірному рівню. Для мене важливіший за саме місце інший сигнал: технічні спеціалісти та працівники сфери обслуговування мають слабші мовні показники, ніж фахівці з ІТ чи управління проєктами. Саме ці люди становитимуть значну частину кадрового фундаменту відновлення.

Як мовний бар’єр перетворюється на економічний

Я багато років працюю в освіті й бачу просту закономірність: мова починає працювати тоді, коли стає частиною дії. Шкільна вправа може дати правило, проте впевненість народжується в ситуації, де треба домовитися, прочитати інструкцію, поставити запитання або пояснити проблему.

У мовних кемпах це видно майже фізично. Підліток, який учора боявся сказати кілька речень, через кілька днів уже сперечається про правила гри з волонтером з Канади. Зникає страх помилки, а разом із ним з’являється готовність користуватися знанням. Для професійної освіти такий перехід ще важливіший, бо там англійська швидко стає мовою мануалів, програмного забезпечення, техніки й безпеки.

Дослідження потреб професійної освіти, яке презентували GoGlobal та партнери у 2025 році, показало великий розрив між навчанням і роботою. 81% опитаних українських компаній використовують англомовне обладнання, 74% працюють з документацією англійською, а 69% роботодавців вважають її знання критично важливим для кар’єрного зростання. Водночас 82,6% опитаних учнів профтехів мали рівень Pre-A1 або A1.

Де англійська вже потрібна робітничим професіям

Цифри стають зрозумілими, коли перекласти їх на звичайний робочий день. Будівельнику треба розібратися з характеристиками обладнання, електрику — прочитати документацію виробника, оператору верстата — зрозуміти інтерфейс і повідомлення системи. У сучасному виробництві перекладач не стоятиме біля кожного робочого місця.

Тому професійна англійська має входити в підготовку разом із фаховими навичками. Найбільшу користь дають формати, де людина відразу застосовує лексику в реальних задачах:

читання технічних інструкцій і позначень, з якими працівник зустріне обладнання

розмовні сценарії для комунікації з інженерами, клієнтами та міжнародними партнерами

регулярна практика з викладачами й носіями мови, яка прибирає страх говорити

Саме з цієї логіки ми розвиваємо програми для різних етапів навчання. Для школярів працюють мовні кемпи, для учнів професійної освіти — спеціалізовані курси та цифрові інструменти, для викладачів і студентів — розмовні клуби. Сенс усіх форматів однаковий: зробити використання мови звичною робочою дією.

Що вже змінила держава

У 2024 році набув чинності Закон № 3760-IX "Про застосування англійської мови в Україні", який визначив англійську однією з мов міжнародного спілкування в державі. У березні 2026 року уряд затвердив програму сприяння її вивченню та застосуванню на 2026–2030 роки. Вона охоплює освіту, економіку, науку, державне управління та культуру.

Для системних змін цього недостатньо без практики на рівні шкіл, профтехів, підприємств і громад. Закон задає напрям, а результат виникає в аудиторії та на робочому місці, де людина має причину говорити, читати й розуміти. Тут громадський сектор може швидко тестувати формати, які потім масштабують державні інституції або бізнес.

Як англійська для відбудови України змінює освіту

Повномасштабна війна зробила освітні організації значно вразливішими. Донорські пріоритети змінюються, бюджети скорочуються, конкуренція за гранти зростає. Тому громадському сектору доводиться шукати моделі, які дозволяють зберігати програми й водночас менше залежати від одного джерела фінансування.

Для GoGlobal одним із таких рішень стала диверсифікація та розвиток соціального підприємництва. Накопичений освітній досвід ми переносимо у продукти й програми, які можуть підтримувати довшу дистанцію. Водночас головний виклик залишається ширшим за одну організацію: Україні потрібна безперервна траєкторія від першої сміливої фрази в школі до впевненого читання технічної документації на виробництві.

Відбудова вимагатиме людей, здатних швидко освоювати нову техніку, працювати з міжнародними командами й переносити технології у власне виробництво. Англійська визначатиме, наскільки швидко цей обмін знаннями відбудеться. І чим раніше ми почнемо сприймати її як робочий інструмент, тим менше часу втратимо на старті великого відновлення.