Адаптація армії до війни — як навчатися швидше за ворога. Поради від генерал-майора Владислава Клочкова, PhD

Тридцять років служби навчили мене одного: статут, написаний у мирний час, застаріває швидше, ніж встигає дійти до підрозділів. Повномасштабна війна перетворила адаптацію армії до війни на щоденну роботу кожної роти замість пункту в плані бойової підготовки. Сьогодні перевагу на фронті здобуває сторона, яка навчається швидше за ворога, а кількість техніки відходить на другий план.

Чому навчання стало частиною самого бою

Класична військова система працює послідовно: підготовка, бойове застосування, аналіз, оновлення статутів. У мирний час цей цикл триває місяцями. У війні на виснаження він скоротився до днів, а часом до годин.

Українські підрозділи фактично перейшли на модель безперервного навчання. Досвід учорашнього бою одразу стає частиною сьогоднішньої підготовки поповнення. Рішення, яке в мирний час проходило б погодження кількох управлінь, тепер впроваджує командир роти протягом доби.

На рівні рот і батальйонів це виявляється через постійний обмін досвідом між підрозділами. На рівні бригад — через систематизацію уроків і швидку зміну тактики. На рівні оперативних командувань — через узагальнення бойового досвіду й поширення практик між напрямками фронту. Навчання більше не стоїть окремо від бойового завдання. Воно стало частиною самого завдання.

Що дає підрозділам свободу приймати рішення на місці

Один з головних факторів адаптації армії до війни — відносно висока автономія командирів нижчого рівня. Коли командир роти чи батальйону отримує право адаптувати спосіб виконання завдання під реальну ситуацію, з'являється простір для експерименту.

Цивільні безпілотники для розвідки й коригування вогню підрозділи почали застосовувати задовго до того, як з'явилися відповідні накази. Практика народилася знизу, і лише згодом її формалізували. Такий порядок дозволив уникнути зайвої бюрократії та прискорив поширення успішних рішень уздовж фронту.

Як зворотний зв'язок пришвидшує адаптацію армії до війни

Друга опора адаптації армії до війни — безперервний цикл отримання й поширення бойового досвіду. Командири регулярно проводять післябойові розбори (After-Action Review), де відкрито аналізують помилки та шукають альтернативні рішення без пошуку винних.

Не менше значення має неформальна мережа між офіцерами різних підрозділів. Інформація про нову тактику, ефективність озброєння чи особливості дій противника часто долає відстань між напрямками фронту швидше через особисті контакти, ніж через штабні канали. По суті, склалася система горизонтального обміну знаннями, яка суттєво прискорює організаційне навчання.

Технологічна спільнота у складі фронту

Унікальна риса українського досвіду — тісна взаємодія між військовими та цивільними розробниками. Поле бою перетворилося на випробувальний майданчик і водночас на дослідницьку лабораторію.

Волонтери, інженери, айтішники та приватні компанії стали повноцінними учасниками процесу змін. Потреба фронту напряму перетворюється на технічне рішення, а зворотний зв'язок від військових дозволяє вдосконалювати обладнання за лічені тижні. Саме така взаємодія забезпечила стрімкий розвиток безпілотних систем, засобів зв'язку та програмного забезпечення для управління боєм — не лише на тактичному, а й на оперативному рівні.

Бригада і батальйон як лабораторії бойового досвіду

Бригада стала ключовою ланкою адаптації армії до війни. Саме тут накопичується й систематизується бойовий досвід. Командир бригади одночасно веде бої, готує поповнення і впроваджує нові технології, тож цей рівень несе основне навантаження змін.

Один з найважливіших уроків — необхідність постійної підготовки резервів. За високих втрат і безперервної ротації особового складу підрозділи без власної системи навчання швидко втрачають боєздатність. Успішні бригади формують окремі програми підготовки під конкретний бойовий досвід і особливості ділянки фронту.

Батальйон, зі свого боку, працює лабораторією тактичних інновацій. Саме тут перевіряють нові способи застосування безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та розвідувальних платформ. Командир батальйону оцінює ефективність рішення особисто й вносить корективи протягом днів.

Оперативне командування перетворює локальний досвід на системну зміну. Воно узагальнює бойовий досвід, координує бригади між собою, поширює вдалі практики й адаптує оперативні підходи до змін на полі бою. Рішення, що народилося на одному напрямку, за лічені тижні може запрацювати на іншому.

На якість підготовки впливає й мережа навчальних центрів: видові й родові центри базової та фахової підготовки, навчальні центри оперативних командувань, спеціалізовані школи, підрозділи при бригадах, міжнародні майданчики за кордоном і вищі військові навчальні заклади. Стан цієї мережі залежить від бойового досвіду інструкторів, розвиненості матеріально-технічної бази й захищеності об'єктів від ударів з повітря.

Чого потребує підрозділ, який навчається швидше за ворога

На основі досвіду Сухопутних військ я б виділив чотири умови, без яких швидкість навчання підрозділу падає:

Культура чесного аналізу помилок, де післябойовий розбір шукає урок замість винного.

Власна програма підготовки поповнення, адаптована під ділянку фронту і актуальний бойовий досвід бригади.

Документування бойового досвіду, що зберігає інституційну пам'ять під час ротації особового складу.

Прямий канал зв'язку з розробниками техніки, який перетворює скаргу з передової на технічне рішення за лічені дні.

Що заважає адаптації армії до війни

Попри всі переваги, адаптація армії до війни стикається з реальними обмеженнями, і сказати про них чесно важливо не менше, ніж про успіхи.

Найбільша перешкода — інерція організаційної культури. Органи управління, що відповідають за бойову підготовку, природно тримаються звичних процедур. Частина командирів досі спирається на підходи попередніх конфліктів, навіть коли умови вимагають кардинальних змін, особливо щодо цифрових систем управління та безпілотних платформ.

Друга проблема — перевантаження командирів. Тривала війна створює значне когнітивне навантаження: одночасно доводиться вирішувати питання бою, логістики, комплектування, підготовки й морально-психологічного забезпечення. У таких умовах здатність до системного аналізу знижується.

Третя перешкода — брак часу на підготовку. Постійний тиск бойових дій скорочує можливості для повноцінного навчання, і новоприбулі часто інтегруються в підрозділ у стислі терміни, що б'є по якості передачі досвіду.

Четверта — ротація особового складу. Втрати й поповнення ускладнюють збереження інституційної пам'яті: підрозділ втрачає носіїв ключових знань, тому документування досвіду набуває особливої ваги.

Є й точки, де адаптація зупиняється повністю. Надмірна централізація різко знижує швидкість реакції. Формальний підхід до післябойового розбору, коли аналіз перетворюється на пошук винного, паралізує навчання. Розрив між розробниками техніки й тими, хто нею користується на передовій, регулярно призводить до рішень, які виглядають ефектно на презентації, але не працюють у полі. Успішні інновації, прив'язані до конкретного командира, часто зникають разом з його переведенням чи вибуттям, замість того щоб стати системною практикою.

Адаптація армії до війни як умова довгострокової обороноздатності

Досвід Сухопутних військ переконує мене в одному: головна передумова стійкості у довгій війні — здатність організації швидко вчитися й впроваджувати зміни. Децентралізація рішень, дієвий зворотний зв'язок, інтеграція цивільної технологічної спільноти та висока мотивація особового складу — це чинники, що реально працюють на полі бою, поза межами директив і гасел.

Для малих демократій, що роками живуть під тиском сильніших авторитарних сусідів, висновок практичний: військова стійкість не зводиться до кількості озброєння чи чисельності військ. Вирішальним фактором стає організація, яка навчається швидше, ніж супротивник встигає адаптуватися. Саме культура безперервного навчання, експериментування й швидкого впровадження бойових уроків здатна забезпечити довгострокову обороноздатність у війнах, які триватимуть довше, ніж будь-хто планував.