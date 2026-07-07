Попит аграріїв на трактори і комбайни — інсайти ринку. Аналіз від менеджерки Linemedia Катерини Романюк

Що шукають фермери, коли планують оновити технічний парк? Ми проаналізували дані онлайн-майданчика з продажу сільгосптехніки та запчастин Agriline щодо переглядів оголошень українськими користувачами з червня 2025 по червень 2026 року. Ці дані відображають інтереси користувачів, а статистика продажів — окрема історія. Зате перегляди чесно показують, що аграрії реально розглядають, порівнюють і планують купити. І це багато говорить про настрої ринку.

Трактори поза конкуренцією

Колісні трактори — лідер за переглядами, і це логічно. Універсальна машина, яка працює весь сезон: підготовка ґрунту, посів, догляд за посівами, транспортування, робота з навісним обладнанням. Один трактор закриває більшість польових робіт.

Середня медіанна ціна за рік — 57 217 євро. Піки інтересу — серпень, жовтень і квітень, тобто саме періоди інтенсивних польових робіт. Аграрії дивляться техніку тоді, коли вона потрібна в полі.

Друге місце — зернозбиральні комбайни з медіанною ціною 83 583 євро. Тут пік переглядів очікувано у серпні, коли йдуть жнива. Комбайн — найдорожча позиція у топі, і це пояснює, чому багато господарств розглядають оренду замість купівлі: техніка працює кілька тижнів на рік, а коштує дуже дорого.

Ґрунтообробка: стабільний попит без гучних цифр

Третє, четверте і п'яте місця — дискові борони (21 479 євро), оборотні плуги (12 715 євро) і кукурудзяні жниварки (25 049 євро).

Борони дивляться у серпні та квітні — після збирання врожаю і перед посівною. Плуги — восени, під основний обробіток ґрунту. Жниварки — теж восени, під сезон кукурудзи.

Що це говорить про ринок? Аграрії мислять сезонами. Інтерес до техніки зростає рівно тоді, коли наближається етап робіт, під який вона потрібна. Найтихіший місяць за переглядами — лютий. Поля стоять, техніка в ангарах, рішення відкладені до весни.

Бренди: чому John Deere і МТЗ в одному топі

За марками картина цікавіша. Топ-5 за переглядами по всьому сайту: John Deere, Claas, Case IH, МТЗ "Беларус" і Massey Ferguson.

John Deere очолив рейтинг — одна з найвпізнаваніших марок у світі, багато років серед лідерів за присутністю в українських господарствах. Медіанна ціна — 56 938 євро. Claas із медіанною ціною 67 276 євро тримається на комбайнах — це один із провідних виробників зернозбиральної техніки. Case IH — 50 457 євро, класика для тракторів і ґрунтообробки. Massey Ferguson — 39 852 євро, широка лінійка від тракторів до прес-підбирачів.

А тепер найцікавіше: МТЗ "Беларус" із медіанною ціною 12 232 євро — у тому ж топі, що й преміальні бренди. Чому? В Україні досі експлуатується величезний парк вживаних тракторів МТЗ. Проста конструкція, доступні запчастини, ремонт у будь-якій майстерні, універсальність під навісне обладнання. Для невеликих і середніх господарств це робоча машина за доступнішу ціну.

Важливий нюанс: популярність переглядів оголошень МТЗ пов'язана з великою кількістю цих тракторів на вторинному ринку. Нових закупівель цього бренду значно менше. Але стабільний інтерес показує: сегмент доступної вживаної техніки живий і затребуваний.

Що об'єднує популярні бренди

Дивимось на топ-5 марок і бачимо спільне: всі вони виробляють кілька видів техніки, мають широкий модельний ряд, добре відомі українським аграріям, забезпечені сервісною мережею і запчастинами.

І тут є закономірність. Фермер обирає не просто трактор — він обирає екосистему. Якщо в господарстві вже є комбайн John Deere, наступний трактор з високою ймовірністю буде тієї ж марки: один сервіс, знайомі механіки, сумісність. А техніка без сервісної підтримки в регіоні, якою б гарною не була, програє. Бо тиждень простою в сезон коштує дорожче за різницю в ціні.

Практичні висновки для аграріїв

Якщо резюмувати, що з цієї статистики варто взяти на озброєння:

Плануйте оновлення парку заздалегідь: найбільша активність на ринку у серпні, жовтні та навесні, тож ранній моніторинг дає більше часу порівняти пропозиції

Оцінюйте техніку комплексно: не лише бренд і рік випуску, а й площу обробітку, види робіт, технічний стан, історію обслуговування, доступність запчастин

Порівнюйте кілька аналогічних пропозицій: так ви об'єктивно бачите ринкову ціну і реальний стан техніки

Використовуйте сезонність собі на користь: зростання переглядів сигналізує, що ринок активізується перед етапом польових робіт

Якщо ви продавець — публікуйте оголошення у піки активності з якісними фото та детальним описом

Статистика переглядів відрізняється від статистики продажів, але це чесний індикатор настроїв. Українські аграрії активно аналізують ринок, порівнюють пропозиції та планують оновлення парку задовго до угоди. Ринок живий, попит стабільний, а інтерес зосереджений навколо універсальної та перевіреної техніки. У воєнні роки це найкраща новина, яку може дати аналітика.