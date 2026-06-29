Брендинг miltech після 2022 — що змінилося. Марк Сімкін власник Any Key

Ще п’ять років тому оборонна компанія могла існувати без публічного обличчя. Достатньо було кількох потрібних знайомств у правильних кабінетах і довгого державного контракту. Сьогодні брендинг miltech вирішує, чи запам’ятають тебе на виставці, чи порекомендують військові побратиму, чи повірить інвестор в ваш продукт та чи запамʼятає його.

Чому стара B2G-логіка перестала працювати

До повномасштабного вторгнення брендинг у світовому defense часто був другорядною темою. Великі гравці — Rheinmetall, Rafael, Palantir звісно, мали власні бренд, комунікацію, впізнаваність і публічну присутність. Для більшості середніх компаній логіка була іншою: якщо працюєш через держконтракти з вузьким колом замовників і довгим циклом закупівель, публічність не додає цінності. Іноді вона навіть вважалася зайвим ризиком.

Після 2022 року ця логіка почала ламатися. В Україні з’явився Brave1 — платформа прямої взаємодії між оборонними стартапами і військом. У Європі активізувалися акселератори на кшталт Bundeswehr Cyber Innovation Hub і грантові програми від NATO DIANA. Нові конфлікти показали: замовниками оборонних технологій стають і бізнеси — особливо в захисті критичної інфраструктури та енергетики.

Дистанція між молодою компанією та військом, державою і капіталом скоротилася. Defense-сфера частково почала працювати за логікою стартап-системи: раунди, пітчі, виставки, присутність у медіа. Змінилася й роль інвесторів. Defense-сфера почала частково працювати за логікою стартап-системи: раунди, пітчі, швидкі ітерації, тестування з кінцевим користувачем, презентації, виставки та присутність у медіа. Anduril у цьому сенсі відкрив двері для нового типу оборонної компанії — швидшої, публічної, амбітнішої, тої в яку інвестують VC.

Як бренд читається одночасно різними аудиторіями

У miltech компанія майже ніколи не говорить з однією аудиторією. Одночасно — військові, державні органи, інвестори, партнери, фонди, таланти для найму, медіа і міжнародні майданчики. Кожна зчитує те, що їй потрібно.Військовий дивиться: чи зрозумілий продукт, чи є досвід застосування. Інвестор дивиться: чи виглядає команда такою в яку можна інвестувати- на зібраність, меседжинг і цілі. Міжнародний потенційний партнер дивиться: чи запам’ятається продукт, чи зможе він пояснити рішення колегам, чи є в цьому цінність для його сторони. Саме тому бренд, дизайн, неймінг і комунікація у miltech почали важити більше. На Eurosatory 2026 українські стенди вирізнялися не лише бойовим досвідом — порівняно з європейськими компаніями схожого розміру вони краще пояснювали свій продукт і не розчинялися серед схожих рішень.

Чому бренд та неймінг у miltech — це частина комерційного успіху

У defense-сфері багато тримається на сарафанному радіо. Хтось побачив продукт на виставці, хтось почув від військових і сказав побратиму: "Оце нормальна штука, подивись". Хтось запам’ятав назву чи лого. А хтось не запам’ятав — і на цьому ланцюг обірвався.

У 2022 році нові назви легко ставали фольклором. Bayraktar перетворився на народний символ. "Магура" закріпилася як назва, яку легко повторити в медіа. З пізніших прикладів — P1-SUN. Але коли на ринку з’являється дедалі більше "tech", "systems", "defense" у назвах, вони починають зливатися між собою.

Тому брендування ,неймінг і комунікація у miltech — не косметичні рішення. Бренд є скелетом, на який наростають PR, польовий досвід, згадки військових, медіа каверидж і репутація загалом. Без скелета все це складніше тримати разом.

Ось що бренд дозволяє зробити для miltech-компанії:

Бути впізнаваним серед однотипних рішень на виставці або в тендерній документації

Прискорити довіру з новою аудиторією — інвестором, партнером, закупівельником

Дати медіа і військовим зручний "гачок" для продукту в розмові

Утримати ланцюг сарафанного радіо: назва, яку легко повторити, живе довше

Коли брендинг miltech шкодить а коли, допомагає

Є межа, яку важливо розуміти. Бренд не має права прикривати те, що не працює. В оборонці красива обгортка слабкого продукту — це не маркетингова помилка. Це репутаційна шкода самим собі.

Оскільки Військові говорять одне з одним. Вони згадують, що працює, а що ні. Вони швидко передають досвід — хороший і поганий. І якщо продукт справді показує результат, бренд достатньо зрозумілий, назва достатньо чіпка, це починає рухати компанію вперед.

Але це працює в обидва боки, і в випадку слабкого продукту ваша запамʼятовуваність вам скоріше нашкодить.

Помилка у miltech можлива. Це середовище R&D, тестів, сирих рішень, швидких ітерацій і постійного фідбеку з поля. Не кожен недопрацьований продукт є "поганим продуктом". Іноді це нормальний етап розробки. Навіть краща mil tec-компанія чесно тестує, іноді помиляється, слухає користувачів і доробляє.

Але є принципова різниця між сирим продуктом, який чесно покращують, і про рівень розробки комунікують, і слабким продуктом, який красиво пакують, агресивно просувають і не виправляють після фідбеку.

В оборонці довіра — ключовий аспект. Це питання того, чи готові люди покладатися на ваше рішення. Чи готові його радити. Чи готові його закуповувати. Чи готові з ним виходити в поле.

Тому бренд не має бути ширмою. Він має бути інструментом чесної видимості. Якщо продукт працює - бренд допомагає йому не загубитися. Якщо продукт не працює - бренд лише швидше рознесе поганий досвід.

Бренд не має бути замість продукту, а має бути поруч із ним. Продукт у miltech завжди головний. І якщо він працює, то бренд і комунікація мають допомогти йому дійти до тих, кому цей продукт потрібен.

Тому брендинг mil tec сьогодні — про комерційну видимість, де довіра конвертується в контракти, інвестиції та репутацію на роки вперед.

Принагідно, дякую Івану Вашецю, маркетологу і партнеру у Any Key Studio, та Євгену Ящуку (PhD Student University of Oxford), які були помічні у дискусіях і допомагали в формулюванні думок для цього тексту.