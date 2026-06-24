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Без кар'єрного консультування школа не готує до реального ринку
Ринок праці

Без кар'єрного консультування школа не готує до реального ринку

Чому школі потрібне системне кар’єрне консультування: дані опитувань, підхід НУШ, практичні моделі та досвід Оксани Гурнак з GoGlobal.

Оксана Гурнак
Оксана Гурнак

Керівниця програмного відділу освітньої фундації GoGlobal, авторка навчальних програм, тренерка з кар'єрного консультування

Дата публікації:
24 червня 2026 10:59
Кар’єрне консультування в школі — як підготувати до ринку праці. Оксана Гурнак GoGlobal
Кар’єрне консультування в школі. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ

Ринок праці змінюється швидше, ніж шкільна програма. Молодь виходить у доросле життя з переліком спеціальностей у голові — але без розуміння, як ці спеціальності виглядають зсередини, які перспективи дають і чи матимуть попит через десять років. Кар'єрне консультування у більшості українських шкіл зводиться до разових лекцій або тестів на "тип особистості" — і не більше.

Проблема не лише педагогічна. Дослідження ОЕСР фіксують: понад 50% учнів орієнтуються лише на вузьке коло "популярних" професій. Це створює дефіцит кадрів в інших галузях і водночас — ризик безробіття для самих випускників. Кожен третій підліток вважає, що школа взагалі не готує його до реального ринку праці.

Що насправді потрібно учням?

Запит молоді конкретний. Опитування платформи U-Report Ukraine, ініційоване ЮНІСЕФ, показує: 74% молодих людей в Україні потребують сторонньої допомоги для вибору майбутнього фаху. Третина підлітків констатує повну відсутність профорієнтаційних заходів у своїх школах, ще 42% стикаються з ними лише зрідка.

Молодь хоче не лекцій — а практики. Сорок шість відсотків підлітків прагнуть відвідувати підприємства, 45% зацікавлені в тренінгах із розвитку кар'єрних навичок. Фактично троє з чотирьох підлітків потребують фахової поради — але системну допомогу в школі отримує меншість.

Нова українська школа закладає правильний фундамент

Реформи останніх років рухаються у потрібному напрямку. НУШ акцентує на компетентнісному підході, розвитку підприємливості й здатності до свідомого професійного вибору. Перехід до профільної середньої школи вимагає від учнів обрати освітній профіль — без попередньої роботи із самопізнання та розуміння власних перспектив зробити цей вибір свідомо вкрай складно.

Логічним продовженням цих змін стає системне кар'єрне консультування. Не разові "заходи для галочки", а комплексний процес: допомога учню пізнати власні інтереси, здібності й цінності, сформувати реалістичні освітні та професійні плани. Школа має розвивати навички критичного мислення й відповідальності за власний вибір — і кар'єрний радник стає для цього ключовою фігурою.

Як виглядає ефективна профорієнтація на практиці?

Замість теорії — тренінги, кар'єрні дослідження, робота з реальними життєвими сценаріями та симуляціями. Учні краще розуміють власні soft і hard навички, коли стикаються з ними в дії — у тренінгах, симуляціях, реальних сценаріях, — і такий формат справді мотивує.

Ефективна профорієнтаційна програма охоплює кілька ключових напрямів:

  • самопізнання: цінності, інтереси, сильні сторони
  • дослідження ринку праці: реальні галузі, попит, перспективи
  • практичний досвід: екскурсії, зустрічі з роботодавцями, симуляції
  • планування: конкретні кроки від школи до першого місця роботи

Освітня фундація GoGlobal розробила програму "Кар'єрний GPS: програма особистісного розвитку й кар'єрного орієнтування з урахуванням гендерного різноманіття" для восьмих і дев'ятих класів. Програма отримала гриф МОН (протокол №3 від 12 березня 2026 року) і вже пройшла апробацію серед майже трьохсот учнів з різних куточків України. Формат гнучкий: окремий предмет, тематичні години або табір. GoGlobal також навчає вчителів: організовує курси підвищення кваліфікації, що відповідають державним стандартам підготовки кар'єрних радників, зокрема в рамках програми "Гроші ходять за вчителем".

Профорієнтація як запобіжник міграції

Питання кар'єрного консультування виходить далеко за межі освітньої дискусії. Йдеться про збереження людського капіталу країни.

Аналітичний центр Cedos фіксує: відсутність зрозумілих перспектив і слабкий зв'язок освіти з ринком праці є ключовими чинниками еміграційних настроїв серед української молоді. Kyiv School of Economics підтверджує — близько третини молоді віком від двадцяти п'яти до тридцяти чотирьох років серйозно розглядає можливість переїзду за кордон. Загальнонаціональні соціологічні дослідження додають: лише третина українців вважає можливості для самореалізації у своїх громадах достатніми.

Кар'єрне консультування, пов'язане з місцевими економічними потребами, формує живий зв'язок між освітою, ринком праці й розвитком територіальних громад. Коли підліток бачить реальні можливості поруч — мотивація залишатися й будувати кар'єру вдома зростає.

Чи стане кар'єрний радник новою нормою для школи?

Системний розвиток кар'єрного консультування зменшує випадковість у виборі професії. Коли школа показує підліткам, що в Україні є можливості для розвитку, і забезпечує зв'язок навчання з реальними потребами економіки — вона закладає фундамент для соціально-економічного відновлення країни.

Інтеграція кар'єрного консультування в систему освіти — реальна необхідність. Суспільство, яке хоче утримати власну молодь і конкурувати на глобальному ринку праці, мусить вкладати в цей напрям уже сьогодні.

освіта робота ринок праці еміграція школа

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