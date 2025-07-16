Масове скорочення у Новій пошті 2025 — що ШІ змінює на ринку

У червні 2025 року "Нова пошта" оголосила про масове скорочення — майже 3000 працівників, або близько 10% штату. Найбільше постраждали офіс і маркетинг: залишилася приблизно половина команди. Спробуємо розібратися в причинах і зрозуміти, як цей кейс змінює ринок праці та які уроки з нього винести.



Чому це сталося — основні чинники



Автоматизація та діджиталізація. За останні два роки компанія вклала великі гроші у роботизовані сортувальні лінії, конвеєри та власний ІТ-хаб Nova Digital. Багато офісних процесів (частина "класичного" маркетингу, ручна аналітика, перевірка даних) просто стали зайвими: те, що раніше робила людина, тепер виконує алгоритм або дашборд. "Нова пошта" також взяла чотири десятки prompt-фахівців для цілодобового клієнтського бота.



Умови нового кредиту ЄБРР. Компанія отримує 50 млн євро на модернізацію, але банк вимагає конкретних KPI з ефективності. Оптимізація витрат на персонал виявилася одним із пунктів угоди.



Вплив війни та нестабільний попит. Працювати під обстрілами, із блекаутами й постійними змінами в логістиці дорого. Щоб залишатися мобільними, компанія тримає легшу структуру. Пошкоджена інфраструктура та блекаути — частину маршрутів довелося перебудовувати, окремі сортувальні хаби тимчасово простоювали.



Стрибки попиту. Після різкого сплеску у 2022–2024 рр. кількість відправлень почала гальмувати: у І кварталі 2025-го прибуток групи впав на 21 % р/р — співзасновник Володимир Поперешнюк назвав цей квартал "найскладнішим за війну" (forbes.ua).



Підвищена собівартість. Доставка під обстрілами та резервне енергоживлення підняли витрати, тож компанії потрібна була "легша" офісна структура.



Зміна фокусу бізнесу. Посилки "від дверей до дверей" зростають повільніше. "Нова пошта" робить ставку на В2В-продукти та самообслуговування в застосунку, тому їм потрібні дата-аналітики й продуктові менеджери, а не велика команда креативників.

Що це означає для ринку — і для фахівців

Рутинні ролі йдуть у минуле. Таргетологи, SMM-менеджери, контентники — скорочуються першими. У Kasta із цілої SMM-команди залишилася одна людина — growth-аналітик, який одночасно керує кількома рекламними платформами з AI-автотаргетом і дивиться на KPI.



Формується нова формула: один фахівець + три інструменти. Growth-менеджер керує хмарною рекламою, AI-командою й аналітикою — замість кількох людей вручну. AI — не заміна, а трансформація. Intertop утратив третину трафіку через шаблонний AI-контент. Тільки після повернення живих редакторів і контролю над генерацією вдалося повернути органіку. У Monobank запровадили EdTech-картку: кожен співробітник двічі на рік отримує $300 на будь-який курс — від Python до AI-етики.



Зростання fractional-ролей. Компанії запрошують фахівців на кілька днів на тиждень. Наприклад, Blest найняв fractional-CAIO на два дні — консультант налаштував прогноз залишків і за квартал зменшив складські витрати на 8%.



Фокус на AI-архітекторів, MLOps, prompt-інженерів. Rozetka подвоїла команду ML-інженерів, щоб навчити власну LLM радити товари. У банках і аутсорсерах, що працюють з ЄС, уже публікуються вакансії Responsible-AI Officer — наприклад, Raiffeisen.



Гнучкість і нові компенсаційні практики. Brainly прирівняв зарплати київських ML-інженерів до краківських. У той самий час OECD фіксує 25–30 % "премії" за навички роботи з AI.

8 уроків для бізнесу

Аудит навичок регулярно. Аналізуйте зміни у ролях щокварталу, не чекайте кризи. Рескілінг дешевший за звільнення. Навчити свого — вигідніше, ніж наймати нового. Комунікація рятує бренд. Відкритість знижує соціальний шум і втрати репутації. Фінансування з KPI — нова норма. Готуйтесь до прозорої HR-звітності ще до отримання кредиту. Гібридні навички — мастхев. Креатив + SQL — найкраща "вакцина" від скорочення. Внутрішня мобільність економить кошти. "Свій" аналітик дешевший і лояльніший. Фонд антикризових витрат. Заздалегідь закладіть компенсації та курси в бюджет. AI + людина = ефективність. Алгоритм без "тюнера" — ризик для SEO й бренду.



На що звертати увагу далі

У 2025 році український ринок праці швидко перебудовується. Rozetka наймає ML-інженерів, "Нова пошта" — prompt-фахівців, Kasta залишила одного growth-аналітика на весь маркетинг. Замість звичних SMM-ролей — нові позиції типу Responsible-AI Officer.



Попит на fractional-роли (наприклад, CAIO на 2 дні на тиждень) зростає. Навіть середній бізнес шукає AI-експертів, але гнучко. AI не скасовує професій — він змінює їхню форму. Навички з аналітики, техніки та етики — ключ до стабільного доходу. Хто не адаптується — ризикує залишитись за бортом.