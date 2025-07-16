Коуч, психолог чи наставник — кого обрати, коли ти застряг?

Бувають моменти, коли життя наче завмерло. Ти стоїш, дивишся навколо — і жоден напрямок не здається правильним. Все наче стабільно: робота, побут, плани. А всередині — глуха тиша. Або крик. Або повна плутанина. Стискаєш зуби, тягнеш далі. Бо так треба. Але щось підказує: це не шлях, це — виживання. І от тоді виникає думка: поговорити з кимось. І не просто "поговорити", а справді зрозуміти, що зі мною.

Один запит — три підходи. До кого йти — до коуча, психолога чи ментора?

Уявімо людину, яка каже: "Я більше не отримую задоволення від своєї роботи. Все наче добре: зарплата є, команда чудова, але я вигорів. Не знаю, чого хочу. Не бачу далі".

Психолог — це як глибоке занурення. Він дослідить, що за цим стоїть: втома, дитячі установки, страхи, непрожиті емоції. Можливо, те, що людина тягне з минулого — досі керує її сьогоденням. Психолог не скаже, куди йти. Але допоможе зрозуміти — чому зараз болить і чому так важко обрати напрямок.

Це підхід, що базується на довірі. Саме такий спосіб роботи започаткував Карл Роджерс — американський психолог, який вірив, що людина найкраще розкривається там, де її приймають. Він писав: "Найдивовижніше, що людина здатна знайти найкраще рішення для себе, якщо створити атмосферу прийняття".

Наставник — це як навігатор. Він уже був у подібній ситуації. І може сказати: "Ось, що допомогло мені. Ось, як я вибрався". Така людина дасть пораду, поділиться досвідом, підкаже, що працює. Іноді — саме цього і бракує: хтось, хто скаже "я був там, де ти".

Коуч — це не порада і не інструкція. Це дзеркало. Простір. Хтось, хто запитає: "А що для тебе — задоволення? Що б ти зробив, якби не боявся? Коли ти відчував себе справжнім востаннє?"

Коуч не веде — він іде поруч. Він не тисне — а тримає простір. І поступово — іноді за одну розмову, іноді за кілька — з’являється ясність. І вибір. І внутрішній голос. Як пише Джон Вітмор у книзі Coaching for Performance: "Коучинг — це розкриття потенціалу людини з метою максимізації її ефективності".



То хто такий коуч?

Це не вчитель. Не мотиватор. І точно не людина, яка "знає краще". Це той, хто вміє слухати так, що ви починаєте чути себе.

Коуч — це людина, яка не боїться вашої плутанини. Бо знає: у ній зароджується напрямок. Це фахівець, що допомагає думати глибше, бачити ясніше, діяти впевненіше. Без шаблонів. Без тиску.

Коучинг — це про дорослість. Про повагу до себе. Про вибір, який іде зсередини. Це перегукується з ідеями Self-Determination Theory: мотивація зростає там, де є свобода, компетентність і зв’язок із собою.

Коли саме час звернутися до коуча?

Зовні все "окей", але всередині — порожнеча

Багато працюєш, але не відчуваєш результату

Стоїш на роздоріжжі й не знаєш, де ти

Хочеш змін, але страшно — бо що як не вийде?

Втомився слухати всіх — хочеш почути себе

І не обов’язково бути в кризі. Інколи люди звертаються до коуча саме тоді, коли все добре — але хочеться інакше. Глибше. Своє. Як писав Майкл Бангай Станьєр у The Coaching Habit: "Тримайтеся подалі від порад. Запитайте: що для вас справді важливо?"

Це і є суть: не "роби ось так", а "а що ти насправді хочеш зробити?"

Це вже тренд — не лише на заході

Світ давно зрозумів: коучинг — це не модна фішка. Це інструмент лідерства, зрілості, нових рішень. За ICF Global Coaching Study 2023, 86% клієнтів кажуть, що коучинг допоміг їм краще ухвалювати рішення, 80% — стали впевненішими, а 70% — реально змінили поведінку.



Ненсі Клайн у книзі Time to Think пише: "Найбільший прояв поваги до іншої людини — це дати їй подумати самостійно". Саме це — про коуча.

Бо глибокі відповіді — вже всередині вас. Просто іноді потрібно, щоб хтось поруч створив простір. Без порад. Без тиску. З питанням: "А що насправді хочеш ти?"

