Маркетинг клінік — як залучати пацієнтів. Олександр Короговний CEO iLION Medical Digital

Клініки втрачають маркетингові бюджети, навіть не помічаючи цього. Пацієнт заходить на сайт, не знаходить потрібної послуги й записується до конкурента. Реклама приносить заявки, але ніхто не знає, скільки з них стали реальними пацієнтами. ChatGPT також може порадити конкурента.

Я керую iLION Medical Digital — агенцією, що спеціалізується на просуванні медичних бізнесів. Бачив клініки з великими бюджетами, які втрачали пацієнтів, і невеликі заклади, що зростали. Різниця часто не в грошах, а в системі. Ось десять типових помилок.

Сайт: пацієнт має знайти відповідь і довіритися

1. Структура сайту не відповідає попиту

Одна сторінка «Оперативна гінекологія» описує і лапароскопію кісти, і видалення маткової труби. Але пацієнт шукає конкретну операцію. Пошуковику складніше показати її за конкретним запитом, а рекламі — привести потрібну аудиторію. Інша крайність — дублікати сторінок. Мій принцип: окрема сторінка для послуги, якщо на неї є самостійний пошуковий попит.

2. Технічні проблеми заважають запису

Повільне завантаження, помилки під час перегляду зі смартфонів, незручна форма запису — і пацієнт іде. Деякі платформи навіть не дозволяють легко додати лікарів чи змінити сторінку. Клініка платить за трафік, а сайт заважає перетворити його на записи.

3. Сайт не викликає довіри

Для медичної тематики Google особливо важливі досвід, експертність, авторитетність і надійність — E-E-A-T. Пацієнту теж потрібні докази: хто лікує, яка кваліфікація лікаря, скільки коштує послуга, що кажуть інші пацієнти. Потрібні профілі лікарів, ціни, достовірні відгуки, відповіді на запитання й зручний запис.

Аналітика: важливі не кліки, а пацієнти

4. Клініка не відстежує ключові дії

Відвідування сайту ще не означає звернення. Потрібно бачити заявки, натискання на номер телефону, переходи в месенджери й онлайн-записи. Для цього налаштовують події в Google Analytics 4, зокрема через Tag Manager. Інакше ефективність реклами невідома.

5. Звернення не пов’язують із записами

Навіть якщо заявки пораховані, часто невідомо, скільки людей дійшли до прийому. Без зв’язку реклами, кол-центру й обліку неможливо оцінити конверсію, вартість залучення та LTV — цінність пацієнта за весь час. Дешевий лід може виявитися дорогим, і навпаки.

6. Google Ads не отримує даних про результат

Рекламна система оптимізує кампанії під заявки, хоча клініці потрібні реальні записи й прийоми. Дозволені дані про підтверджені конверсії з CRM або медичної системи допомагають оцінювати рекламу. Важливо не передавати діагнози та інші чутливі медичні дані й дотримуватися правил конфіденційності. Це складніше, але корисно для оптимізації.

Інструменти: ефективність потребує стратегії

7. SEO недооцінюють, а AI-пошук ігнорують

У нашій практиці SEO в окремих проєктах забезпечувало понад половину digital-звернень, а вартість залучення пацієнта була вдвічі нижчою, ніж через Google Ads. Навесні 2022 року, коли платна реклама в Києві майже зупинилася, органічний пошук продовжував приводити пацієнтів.

А що з AI? Тепер люди запитують рекомендації і в ChatGPT, і в Google AI. Сильне SEO — це структура, якісний контент, технічний стан — допомагає формувати основу видимості в AI. Але цього недостатньо: потрібна також робота з авторитетними зовнішніми джерелами та згадками бренду. Це напрям GEO — оптимізації присутності в генеративному пошуку. Проте рекомендації AI ніхто не гарантує.

8. Performance Max запускають неправильно або не запускають

Цей формат Google Ads може давати доступні за ціною звернення. Ми отримували заявки по 50–60 грн, а в хірургії — якісні звернення до 200 грн. Це приклади вартості ліда, а не залученого пацієнта. Результат залежить від налаштувань, конкуренції та обробки заявок. Один невдалий тест — не вирок.

9. Про бренд згадують лише під час продажу

Соцмережі часто використовують тільки для збору заявок. Але пацієнт зазвичай обирає клініку, яку вже знає і якій довіряє. У наших кампаніях брендовий пошук іноді давав звернення приблизно по 30 грн. Проте впізнаваність не безкоштовна: її формують досвід пацієнтів, відгуки та публічна експертиза. Вона також допомагає бути помітнішими в AI-пошуку.

10. Від маркетингу очікують результатів надто швидко

Кампаніям потрібні тестування й оптимізація, а SEO — це час на накопичення результату. Відмовляючись від інструменту після перших слабких місяців, клініка може втратити майбутній стабільний потік звернень. Та терпіння не скасовує контролю показників і перевірки гіпотез.

З чого почати

Ці помилки не завжди потребують додаткового бюджету. Почніть з аудиту: чи відповідають сторінки реальному попиту, чи зручно записатися, чи видно шлях від рекламного кліка до прийому. У нашій практиці виправлення кількох проблем збільшувало записи без додаткових витрат.

Пацієнти шукають лікарів у Google, перевіряють відгуки й запитують AI. Виграє клініка, яку легко знайти, якій є підстави довіряти і яка вміє рахувати результат. Інші віддають пацієнтів конкурентам і часто непомітно для себе.