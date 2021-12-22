Опалювальний сезон під загрозою? У Раді назвали, скільки газу не вистачає в сховищах

Для стабільного проходження опалювального сезону Україні може не вистачити 2 млрд кубометрів газу. Докупити ці ресурси у "Нафтогазу" може не вийти.

Про це розповів нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу LIVE, передає Новини.LIVE.

Яким буде опалювальний сезон?

"Це важливе запитання, але на нього треба коректно відповідати і коректно ставити... Якщо ціна на газ буде такою, що бізнес зупиниться. Вже зупинилися хімічні виробництва; хлібопекарні заявили про те, що вони не здатні тягнути таку ціну на газ; виробники скла, керамічні, аграрні... Вони менше будуть споживати і в такий логіці можна сказати, що так, вистачить. Тим більше можна і повідмикати когось: і бюджетні, і школи, і виші... і заощадити 2 мільярди кубів газу, якого нам не вистачає. За підрахунками заслуханих експертів на комітеті, для того, щоб нормально економіка працювала, і населення, і бюджетна сфера – нам не вистачає 2 мільярди кубів газу", – розповів парламентар.

За його словами, загроза зриву опалювального сезону може виникнути у разі тривалих мінусових температур (у січні та лютому) або в разі обмеження чи зупинення фізичного транзиту газу Росією.

"І є ще третій ризик, пов'язаний з тим, що нам фізично нема де буде взяти цей обсяг газу. Навіть якщо його захоче нарешті НАК "Нафтогаз" купити. Бо вони вичікують пониження ціни, з весни його вичікують, коли ціна була 250 доларів. Потім – влітку – можна було купити за 400-420 доларів за тисячу кубів. Зараз ви самі бачите, які там ціни галопують", — додав Кучеренко.

Він наголосив, що зараз головні проблеми полягають у тому, де взяти гроші на закупівлю додаткових обсягів газу та звідки фізично їх можна отримати.

"У нас є тільки одна можливість – це із Словаччини. Але Словаччина дуже залежить від Російської Федерації... Там єдине джерело газу – це той же ПАО "Газпром". Тому це дуже політичний такий фактор. Тому є всі ризики обмежень", – зауважив парламентар.

Кучеренко підкреслив, що віялові відключення – це крайній випадок техногенної катастрофи, коли потужностей, що генеруються, не вистачає на потреби країни. За його словами, в Україні раніше вже проводилися та можливі й зараз графіки обмежень енергопостачання, які можуть запобігти енергетичній кризі.

"Якщо не буде аварійного відключення великої генераційної потужності на кшталт одного блоку атомної генерації, який може аварійно вилетіти в будь-який момент", – резюмував він.

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