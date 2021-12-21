Як Україна переживе зиму: в Міненерго відзвітували про стан справ та запаси ресурсів

Цієї зими для виробництва тепла активно використовуватимуть атомну енергетику. Віялових відключень в уряді обіцяють уникнути.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час пресбрифінгу, передає Новини.LIVE.

Яка зараз ситуація в енергетиці?

"Ситуація в енергетиці є стабільною і ми абсолютно чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон… Ключове навантаження протягом цього опалювального сезону буде на атомну генерацію... Вона на 15 % більше несе навантаження порівняно, наприклад, з попереднім опалювальним сезоном. Відповідно, це дає можливість виробити атомним станціям більше 7 мільярдів додатково кіловат-годин", — запевнив керівник Міненерго.

Він також зазначив, що є додаткові ресурси для забезпечення роботи теплових та гідроелектростанцій.

"Стосовно наявності ресурсів, що буде, якщо будуть великі морози, якщо витримає-не витримає енергосистема... Ми абсолютно спокійно себе почуваємо з точки зору можливостей нашої української енергосистеми... На сьогоднішній день споживання в зв’язку з похолоданням збільшилося на 1 тисячу мегаватт (до 22,5 тис. мВт.)… При такому споживанні ми фактично маємо ще значний резерв потужності", – пояснив Галущенко.

Також міністр енергетики запевнив, що ситуація з вугіллям на теплоелектростанціях під контролем.

"Друга важлива тема – це вугілля... Насправді ситуація зараз стабільна. Ми бачимо, що відбувається збільшення складу протягом грудня (на 15 %). Це відбувається перш за все завдяки тому, що відбувається системний імпорт вугілля морським шляхом", – зауважив Галущенко.

За його словами, через дії Росії було зірвано ключові поставки вугілля з Казахстану і, не рахуючи невеликого імпорту з Польщі, основну частку імпорту вугілля Україна отримує морем.

"На сьогодні в Україну вже надійшло 6 суден (близько 400 тис. тонн вугілля), а до кінця року ми очікуємо захід ще 4 суден (майже 300 тис. тонн)", – і додав, що всього в грудні Україна планує витратити 1,8 млн тонн вугілля, а отримати – понад 2 млн тонн, з них 1,55 млн – власного видобутку", – відзвітував урядовець.

Він також наголосив, що в Україні не проводили та не планують проводити віялові відключення.

"Є планові ремонти, які плануються на грудень... Звернулися до НКРЕКП для того, щоб вони вжили певних заходів стосовно того, щоб мінімізувати такі планові ремонти. А якщо їх дійсно критично треба проводити, то мова йде про те, що вони мають відбуватися тільки при умові відповідного пошуку альтернативного заживлення для споживачів, щоб вони не відчували негативу", – додав він.

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