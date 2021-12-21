Як позбутися зморшок: 7 дієвих способів

З віком на обличчі людини з’являються складки на шкірі - зморшки. Вони утворюються через те, що недостатньо виробляється білків, колагену та еластину. Шкіра починає піддаватися пошкодженням. Також велику роль грає баланс води. Зневоднена шкіра швидше старіє. Але чи є способи, які допоможуть позбутися зморшок?

Новини.LIVE зібрало для вас 7 дієвих порад.

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Використовуйте захисний крем від сонця

Він допоможе попередити старіння шкіри. Зазвичай люди використовують сонцезахисний крем лише на пляжі або у дуже жарку погоду. Проте це має бути щоденним ритуалом, адже сонце пришвидшує старіння шкіри обличчя. Використовуйте захист не менше 30 SPF.

Позбавтеся від такої шкідливої звички як куріння

Воно шкодить і вашому загальному здоров’ю, і стану шкіри. Було проведене дослідження. У експерименті взяли участь 79 пар однояйцевих близнюків. Один із них курив, інший - ні. Зрозуміло, що стан шкіри у них відрізнявся. До того ж, кардиально. Варто зазначити, що пасивне куріння також впливає на шкіру та появу зморшок. Обмежте своє перебування біля людей, що палять цигарки в даний момент. Краще відійти, щоб дим та випари не потрапляли на ваше обличчя.

Цукор також старить вашу шкіру

Про надмірне вживання цукру говорять багато. Він запускає процес глікування, який розщеплює також і колаген, який дуже необхідний для нашої шкіри. Це старить обличчя та пришвидшує появу зморшок. Для збереження молодості обмежте поїдання цукру та взагалі солодкого.

Кокосова олія - ваш вірний друг

Зневоднена шкіра швидко піддається пошкодженню. Тому кокосова олія і зволожить обличчя, і зробить його м’яким та бархатистим. Зволожувати необхідно шкіру всіх типів, особливо жирну. Так сальні залози не будуть продукувати надмірно вироблення жиру. Кокосова олія - чудовий спосіб уникнути передчасного виникнення зморшок.

Додайте у раціон чай з мелісою

Цей спосіб є хорошою стратегією для боротьби зі зморшками. Адже екстракт меліси робить вашу шкіру більш еластичною. Також дослідження показали, що на обличчі швидше відновлюються пошкоджені тканини. Чай допоможе розгладити складки на шкірі.

Збільшіть рівень бета-каротину

Він є чудовим антиоксидантом. Також бата-каротин блокує ультрафіолетові промені сонця і таким чином захищає від них шкіру людини. Тому цей вуглевод часто додають у склад антивікових кремів, сивороток, які допомагають позбавитися від зморшок. Ви може підвищити рівень бета-каротину з-за допомогою спеціальних добавок, які можна придбати у аптеці.

Вмивайтеся та тримайте шкіру чистою

Важливо вранці та ввечері очищати своє обличчя від пилу та бруду, які збираються на шкірі протягом дня. Не можна в жодному разі залишати на ніч макіяж. Шкіра поглине його частину. Це не є добре. Адже багато косметичних продуктів мають агресивні компоненти. Також занадто сильно теж не варто вмиватися. Не потрібно терти обличчя “до скрипу”.

Всі ці поради допоможуть зберегти молодість обличчя якнайдовше. Подбайте про свою шкіру і тоді зморшки ще тривалий час не будуть з'являтися.

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