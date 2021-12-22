Гороскоп на 23 грудня: Близнюкам - не забувати про відпочинок, Дівам - навчитися говорити "ні"

У четвер, 23 грудня, зорі радять провести більше часу вдома. Так ви зможете відновитися і віднайти внутрішню гармонію.

Як рекомендують провести день астрологи з огляду на місячний календар, і що зірки обіцяють всім знакам Зодіаку на 23 грудня, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків Зодіаку

Овен

Вигідно починати нові проєкти ― вони завершаться успішно і можуть принести не тільки прибуток, а й задоволення.

Телець

Не можна нікого обдурювати, навіть якщо вам здаватиметься, що ваша брехня, як заведено говорити в таких випадках, на порятунок. Як це завжди буває, вона виявиться, а ви потрапите у вкрай неприємне становище.

Близнюки

У вас випаде нагода не лише плідно попрацювати, а й вивільнити достатньо часу для відпочинку. Але це не означає, що потрібно відлежуватися.

Рак

Ви традиційно до останнього відкладаєте все. А це не вельми добре впливає не лише на ваше самопочуття, а й вільний час.

Лев

Успішними будуть усі домашні справи. Здаватиметься, що встигаєте все на світі. Проте цього дня не варто зосереджуватися на негативних емоціях.

Діва

Навчіться нарешті говорити "Ні". Зокрема це стосується вас самих. Наприклад, якщо вам спаде на думку витратити премію на якісь дурниці, то краще ці гроші відкласти на потім.

Терези

Хороший день, якщо ви хочете продемонструвати платоспроможність, щедрість або артистизм. До вирішення фінансових питань небажано залучати друзів.

Скорпіон

Інтереси спільної справи можуть бути важливіші індивідуальних досягнень, не виключено, що заради них ви добровільно чимось пожертвуєте. Небажано "виносити сміття з хати", розкривати загальні секрети.

Стрілець

Не плануйте жодних серйозних поїздок, заходів або справ, якщо не впевнені на сто відсотків, що ви це потягнете фінансово. Сьогодні велика ймовірність того, що вам банально не вистачить грошей і ви будете змушені відмовитися від задуманого.

Козеріг

Відчувайте життя як веселу пригоду, додайте яскравих барв типу зустрічей із друзями, галасливих вечірок, цікавих концертів. Годиться все, що спонукає вашу цікавість і уяву.

Водолій

Вам вдасться позбутися всього зайвого: від купи паперів на столі та безладу в будинку до емоційного очищення, що сприяє самооновленню. Ці нехитрі дії зарядять вас на удачу.

Риби

Це період емоційного та фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, що не потребують особливих зусиль.

Місячний календар

23 грудня – 19-й місячний день

Символ – "Павук", "Павутина". Один із сатанинських днів. Енергетика цього дня затуманює розум і можна, як у павутині, заплутатись у власних низьких почуттях та інстинктах: злості, заздрості, бажанні помсти, гордині… Усі прояви негативних емоцій потрібно стримувати, а ще краще, трансформувати у позитивні.

Небажано контактувати з незнайомими людьми.Цей день краще провести на самоті, або, хоча б, обмежити себе у контактах.

Не можна переїдати та вживати алкоголь.

Цього дня бажано чистити помешкання, а також тіло та думки. Добре буде передивитись своє минуле, покаятись у гріхах. Сприятливо очищати будинок вогнем, якщо місяць не у вогняних знаках.

Фізичні навантаження потрібно обмежити, а, краще, взагалі, скасувати усі серйозні тренування.

Стрижка в цей місячний день – продовжує життя – тому варто відвідати перукаря.

Секс у цей місячний день ліпше відкласти до кращих часів.

Місяць в знаку Лев

Дні Лева сприяють піднятому, бадьорому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на всі здатні, ще трохи — і весь світ буде біля ваших ніг. Так хочеться, щоб всі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на добрі слова для інших – вам віддячать тим же.

Ці дні гарні для свята, веселощів. Щонайкраще проходять презентації. Бажано ошатно одягтися, опорядитися й відправитися куди-небудь, де багато народу й панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди надають особливо велику увагу зовнішності: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено. А тому постарайтеся, якщо хочете зробити сприятливе враження.

Що варто знати про кожен зі знаків Зодіаку: