Гороскоп на 22 грудня: Ракам - не хвилюватися через дрібниці, Водоліям - бути відкритими

У середу, 22 грудня, зорі рекомендують завершувати ті справи, які ви давно відкладали. Попереду – нові звершення.

Як рекомендують провести день астрологи з огляду на місячний календар, і що зірки обіцяють всім знакам Зодіаку на 22 грудня, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків Зодіаку

Овен

Велика ймовірність того, що оточення – до того ж не лише сторонні, а й домашні – будуть намагатися роздратувати вас. Головне, не піддаватися на провокації і зберігати спокій.

Телець

Оригінальні ідеї, відносини, техніку бажано тестувати відразу, це допоможе вам не витрачати час на свідомо безперспективні починання.

Близнюки

У цей день краще не відвідувати ательє або салон краси, ви залишитеся незадоволені багатьма важливими для вас естетичними деталями.

Рак

Удача буде на вашому боці, тож менше хвилюйтесь через дрібниці. Звертайте більше уваги на ті справи, які приносять радість.

Лев

Астрологи рекомендують сьогодні звертати увагу лише на справді важливі справи. Звісно ж, вам закортить виконати все і більше зі списку, але краще спершу зайнятись тим, що дійсно потрібно.

Діва

Середа принесе неабияку порцію натхнення, тож користуйтесь моментом та виконайте всі рутинні справи, які відтягували на інший час. Це допоможе позбутись тягарців, які не дозволяли стрімко рухатись вперед.

Терези

Ваша дитяча цікавість відкриє перед вами чимало нових дверей. Тому не зважайте на думки інших.

Скорпіон

Цього дня бажано чітко дотримуватися плану, який ви склали напередодні. І не відхилятися від намічених справ, інакше не встигнете нічого в строк. Порада ззовні виявиться дуже вдалою і корисною.

Стрілець

Якщо ваша інтуїція з якоїсь причини відмовиться працювати, краще не приймати жодних рішень, а всі відповідальні справи відкласти на інший час.

Козеріг

Якщо ви хочете налагодити стосунки із дорогою вам людиною, не чекайте від неї ініціативи. Краще приховайте свою гордість і зробіть перший крок.

Водолій

Вашу харизму оцінять представники протилежної статі, можливі приємні романтичні знайомства.

Риби

Хтось дуже зацікавлений у ваших напрацюваннях та багатому досвіді. Тож будьте напоготові, особливо з конкурентами, і не розбазікайте свої секрети.

Місячний календар

22 грудня – 18-й місячний день

Цей день вважається не дуже добрим. Людина стає пасивною і може піддаватися чужому впливу. Символ дня – “Мавпа”, і люди стають чимось схожі на цю тварину. Усе, що відбувається з нами в цей день, є дзеркальним відбиттям нашого відношення до світу. В цей день, навколишній світ показує людині, ким вона є насправді. Відповідно, якщо на вас сиплються шишки, виходить, ви щось робите не так, і потрібно задуматись. Якщо ж вас хвалять, в цей день, то можете порадіти – це правда.

Не варто планувати важливі справи.

Треба старатися не піддатись бажанню бути пасивними в цей день. Краще менше спати і дати собі деяке помірне фізичне навантаження.

Бажано відмовитися від лікувальних процедур, тому що хід лікування у 18-й місячний день може бути непередбачуваний.

Цього дня, краще відмовитись від спиртного.

Стрижка волосся приведе до втрати власності, крадіжкам, можуть занедужати ваші свійські тварини (вони відчувають небезпеки, що загрожують вам, і переживають за вас). За тибетськими традиціями це спалюючий день, і стрижка принесе вам серйозне погіршення стану здоров’я.

Місяць в знаку Лев

Дні Лева сприяють піднятому, бадьорому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на всі здатні, ще трохи — і весь світ буде біля ваших ніг. Так хочеться, щоб всі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на добрі слова для інших – вам віддячать тим же.

Ці дні гарні для свята, веселощів. Щонайкраще проходять презентації. Бажано ошатно одягтися, опорядитися й відправитися куди-небудь, де багато народу й панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди надають особливо велику увагу зовнішності: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено. А тому постарайтеся, якщо хочете зробити сприятливе враження.

Що варто знати про кожен зі знаків Зодіаку: