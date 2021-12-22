У Тернополі вандали вдруге осквернили пам’ятник Бандері. Фото

У Тернополі невідомий поцілив курячим яйцем у пам’ятник Степану Бендері.

Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook.

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Пошкодження пам’ятника Бандері у Тернополі

Відомо, що це вже був другий акт подібного вандалізму. Кілька днів тому двоє молодих людей з Житомира облили пам’ятник червоною фарбою. Наразі їм вже повідомлено про підозру.

Водночас, хто поцілив яйцем у монумент, невідомо. Камера, яка зафіксувала попередніх зловмисників, наразі знаходиться на експертизі, тому правоохоронці шукають записи на інших.

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