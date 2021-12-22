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У Тернополі вандали вдруге осквернили пам’ятник Бандері. Фото

Події
22 грудня 10:09
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Декілька днів тому вже був схожий акт вандалізму
У Тернополі вандали вдруге осквернили пам’ятник Бандері. Фото

У Тернополі невідомий поцілив курячим яйцем у пам’ятник Степану Бендері.

Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook.

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Пошкодження пам’ятника Бандері у Тернополі

Відомо, що це вже був другий акт подібного вандалізму. Кілька днів тому двоє молодих людей з Житомира облили пам’ятник червоною фарбою. Наразі їм вже повідомлено про підозру.

Пам'ятник

Водночас, хто поцілив яйцем у монумент, невідомо. Камера, яка зафіксувала попередніх зловмисників, наразі знаходиться на експертизі, тому правоохоронці шукають записи на інших.

Пам'ятник

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  • 10 грудня в Одесі комунальники виявили неприємний сюрприз від міських вандалів. Подробиці - у матеріалі.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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Максим Степанов Тернопіль Степан Бандера вандалізм пам'ятник
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