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У Дніпрі біля "замінованої" школи виявили два трупа. Фото

Події
21 грудня 16:55
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У поліції дві пригоди поки між собою не пов'язують
У Дніпрі біля "замінованої" школи виявили два трупа. Фото

Біля школи № 131 Дніпра у вівторок, 21 грудня, знайшли два закривавлені тіла чоловіків з ножовими пораненнями. І в цей же день надійшла інформація про замінування школи з якої правоохоронці евакуювали дітей і персонал.

Про це повідомив Інформатор.

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В Днепре возле 131 обнаружили два трупа

У поліції Дніпра поки не пов'язують одну пригоду з іншою. 

"Сьогодні в багатьох навчальних закладах останній день написання контрольних робіт. Не виключено, що школу "замінували" заради зриву таких робіт", – повідомили в поліції Сьогодні.

В Днепре возле 131 обнаружили два трупа

Інші "знахідки" в Києві

  • 1 листопада, у Подільському районі Києва правоохоронці виявили тіло чоловіка. Труп лежав на вулиці Набережно-Хрещатицькій.
  • У центрі Києва при вході в будинок виявили труп жінки. На місце події прибули медики, патрульна поліція та криміналісти.
  • Жителі Святошинського району Києва були шоковані побаченим серед білого дня – з балкона 7-го поверху 9-поверхівки звисав труп чоловіка.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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школи смерть діти поліція Дніпро
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