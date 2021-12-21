У Дніпрі біля "замінованої" школи виявили два трупа. Фото

Біля школи № 131 Дніпра у вівторок, 21 грудня, знайшли два закривавлені тіла чоловіків з ножовими пораненнями. І в цей же день надійшла інформація про замінування школи з якої правоохоронці евакуювали дітей і персонал.
Про це повідомив Інформатор.
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У поліції Дніпра поки не пов'язують одну пригоду з іншою.
"Сьогодні в багатьох навчальних закладах останній день написання контрольних робіт. Не виключено, що школу "замінували" заради зриву таких робіт", – повідомили в поліції Сьогодні.