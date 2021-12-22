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Українську блогерку не пустили до РФ і заборонили в'їзд: у чому причина

Події
22 грудня 12:17
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Крім того, проти неї відкрили кримінальне провадження у Білорусі
Українську блогерку не пустили до РФ і заборонили в'їзд: у чому причина

Українську блогерку Лілію Багірову не пустили до Росії та заборонили в’їзд до 2026-го року. Це сталося через те, що вона зняла сюжет про ситуацію у Білорусі.

Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

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Лілію Багірову не пустили до Росії

За її словами, у вівторок, 21-го грудня, вона вилетіла до Москви у справах, однак прикордонники в аеропорті “Внуково” повідомили, що її буде депортовано вранці.

Блогер

Багірова залишилася у нейтральній зоні, де не мала змоги придбати їжу та напої. Вона зазначила, що прикордонник запропонував їй “попити води з крану”.

Блогерку на літак під час депортації супроводжували співробітники ФСБ Росії. Їй довелося летіти через Стамбул, де її вже супроводжував співробітник аеропорта, який також ніс папку з її документами. Однак забрати їх Багірова не змогла, адже вони будуть передані правоохоронним органам в Україні.

Крім того того, у Білорусі через ролик проти блогерки відкрили кримінальне провадження. За її словами, орган, який передав наказ щодо її справи - це КДБ.

Блогер

Інші новини про ситуації в аеропортах:

  • У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого вже кілька років розшукує Інтерпол. Подробиці - у матеріалі.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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