Українську блогерку не пустили до РФ і заборонили в'їзд: у чому причина

Українську блогерку Лілію Багірову не пустили до Росії та заборонили в’їзд до 2026-го року. Це сталося через те, що вона зняла сюжет про ситуацію у Білорусі.

Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

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Лілію Багірову не пустили до Росії

За її словами, у вівторок, 21-го грудня, вона вилетіла до Москви у справах, однак прикордонники в аеропорті “Внуково” повідомили, що її буде депортовано вранці.

Багірова залишилася у нейтральній зоні, де не мала змоги придбати їжу та напої. Вона зазначила, що прикордонник запропонував їй “попити води з крану”.

Блогерку на літак під час депортації супроводжували співробітники ФСБ Росії. Їй довелося летіти через Стамбул, де її вже супроводжував співробітник аеропорта, який також ніс папку з її документами. Однак забрати їх Багірова не змогла, адже вони будуть передані правоохоронним органам в Україні.

Крім того того, у Білорусі через ролик проти блогерки відкрили кримінальне провадження. За її словами, орган, який передав наказ щодо її справи - це КДБ.

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