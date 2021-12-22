Пожежа у готелі під Вінницею: що відомо про загиблу 19-річну дівчину

Пожежа в комплексі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області сталася о третій ночі 22 грудня. У цей час у готелі знаходилися 54 дитини, які перебували на навчальних зборах з тайквондо. Про загиблу 19-річну дівчину відомо, що вона уродженка Криму.

Про це журналісту Новини.LIVE повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Читайте також: Стовп вогню: вантажівка спалахнула біля АЗС у Києві. Відео, фото.

У поліції прокоментували подію

За інформацією правоохоронців, пожежа у готелі сталася о третій ночі, однак рятувальники не могли відразу загасити пожежу, поки там не стало безпечно працювати слідчо-оперативній групі.

"Пожежа сталася о третій ночі і поки рятувальники повністю не загасили пожежу, поки не сказали, що там безпечно працювати слідчо-оперативній групі в плані, що там нічого не завалиться і не провалиться – тільки після того почали працювати слідчі", – уточнили журналісту Новини.LIVE у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Уточнюється, що попередні причини пожежі буде повідомлено пізніше.

У поліції зазначають, що під час події у готелі знаходилися 54 дитини, які перебували на навчальних зборах з тайквондо.

"54 дитини, які знаходилися у готелі, перебували на навчальних зборах з тайквондо. Про загиблу 19-річну дівчину відомо, що вона уродженка Криму. Останнім часом працювала і проживала у даному комплексі", – додали у поліції.

Новини.LIVE намагалися зв’язатися із адміністрацією заміського комплексу "Батерфляй" за телефонами, вказаними на сайті, однак на дзвінки ніхто не відповідав.

Що відомо про пожежу в готелі на Вінниччині