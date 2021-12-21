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На Луганщині затримали "сержантку "ЛНР"

Події
21 грудня 15:58
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Вона служила у лавах незаконних збройних формувань з 2014 по 2016 роки
На Луганщині затримали "сержантку "ЛНР"

На Луганщині поліцейські затримали так звану “молодшу сержантку” терористичної “ЛНР”. Вона приїхала на підконтрольну Україні територію, щоб оформити банківську картку для отримання пенсії.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Затримання учасниці “ЛНР”

59-річна жителька Хрустального прибула в Україну та проходила перевірку документів на блокпості поблизу Новоахтирки. Там її і затримали за незаконну діяльність.

Як виявилося, у 2014-му жінка почала проходити службу у так званій “ЛНР” на посаді фельдшера зенітного дивізіону. Пізніше їй присвоїли “військове звання”, після чого вона періодично виїжджала на військовий полігон у селі Бугаївка. Там жінка проводила стрільби, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків навичкам надання першої меддопомоги і домедичної допомоги при отриманні поранень.

У 2016-му році затримана звільнилася зі “служби” через хворобу. Зазначається, що від РФ вона отримувала зарплатню у розмірі 19 500 російських рублів.

"Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". За процесуального керівництва прокуратури слідчі дії у кримінальному провадженні тривають", - зазначили у МВС.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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Донбас ЛНР війна
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