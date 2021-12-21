Катастрофа літака МАУ: Іран приховує імена і посади обвинувачених та ігнорує українські запити

Влада Ірану ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу, а також приховує імена і посади обвинувачених у справі щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України PS752.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Максим Якубовський у вівторок, 21 грудня, під час зустрічі з родичами загиблих під час авіакатастрофи громадян України.

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Іран приховує імена обвинувачених осіб

Максим Якубовський розповів, що за два роки у кримінальному провадженні щодо збиття літака відправлено 26 міжнародних запитів до іноземних країн. Однак Іран продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.

При цьому нещодавно іранська сторона знову порушила домовленості. Зокрема, не виконала обіцянку надати українським прокурорам можливість ознайомитися з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

"Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Велика Британія та Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань", - сказав Якубовський.

За його словами, в рамках кримінального провадження досліджено 8 звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: 4 – іранські, 3 – канадські та 1 – спеціальний доповідач ООН.

"Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі СБУ щотижня моніторять відомості у відкритих джерелах інформації, збирають докази та забезпечують надійне збереження всієї доступної інформації про обставини події", - повідомляють в ОДП.

В ОДП додають, що в рамках розслідування як свідків допитано понад 50 осіб, проведено понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням фахівців слідчий експеримент, а наразі триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

"Офіс Генерального прокурора вживає всіх можливих заходів для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних у цій трагедії до відповідальності", - зазначають в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту "Імам Хомейні" в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи —11 українців.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни.

21 листопада іранський військовий суд розпочав слухання у цій справі.

Міністерство закордонних справ України після цього повідомило, що взяло довідома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака МАУ рейсу PS752.

Розслідування катастрофи іранською стороною неодноразово критикувала як Україна, так і інші країни, причетні до аварії. Зокрема, у лютому 2021-го спеціальні доповідачі ООН оприлюднили лист до уряду Ірану, у якому звинувачували країну в численних порушеннях міжнародного права, "неточностях" у звіті про трагедію та в непрозорому розслідуванні. До цього звернення приєдналася й Україна.

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