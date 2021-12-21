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  • Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

Світ
21 грудня 22:53
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США очікують відведення російських військ від українського кордону
Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

Нових зустрічей президентів Джо Байдена та Володимира Путіна поки  не планується.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

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Зустрічі Байдена і Путіна

"Президенти зустрічалися двічі. Один раз особисто в Женеві, а потім всього кілька тижнів тому по відеозв'язку. Подивімось, до чого дійде будь-яка з цих розмов. Поки що немає планів зробити це", – сказав Блінкен, під час виступу в Держдепі.

Особиста зустріч між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості через нарощування російських військ на кордоні з Україною поки не планується.

"Я думаю, ми повинні подивитися, чи є насамперед якийсь дипломатичний прогрес", – також прокоментував можливість зустрічей Блінкен.

Держсекретар повідомив, що США очікують відведення російських військ від українського кордону.

Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".

РФ і Україна – останні новини:

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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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Джо Байден Росія США Володимир Путін Ентоні Блінкен Україна
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