Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

Нових зустрічей президентів Джо Байдена та Володимира Путіна поки не планується.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

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Зустрічі Байдена і Путіна

"Президенти зустрічалися двічі. Один раз особисто в Женеві, а потім всього кілька тижнів тому по відеозв'язку. Подивімось, до чого дійде будь-яка з цих розмов. Поки що немає планів зробити це", – сказав Блінкен, під час виступу в Держдепі.

Особиста зустріч між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості через нарощування російських військ на кордоні з Україною поки не планується.

"Я думаю, ми повинні подивитися, чи є насамперед якийсь дипломатичний прогрес", – також прокоментував можливість зустрічей Блінкен.

Держсекретар повідомив, що США очікують відведення російських військ від українського кордону.

Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".

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